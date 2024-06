June 21, 2024 / 11:08 PM IST

ENG vs SA : స‌ఫారీలు నిర్దేశించిన‌ ఛేద‌న‌లో ఇంగ్లండ్ టాపార్డ‌ర్ త‌డ‌బ‌డింది. స్పిన్న‌ర్ కేశ‌మ్ మ‌హ‌రాజ్ విజృంభ‌ణ‌తో బ‌ట్ల‌ర్ సేన‌ 61 ప‌రుగుల‌కే 4 వికెట్లు కోల్పోయింది. టాప్ గ‌న్స్ పెవిలియ‌న్ చేరిన వేళ హ్యారీ బ్రూక్(43), లియం లివింగ్‌స్టోన్‌(16)లు పోరాడుతున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఐదో వికెట్‌కు వీళ్లు 44 ర‌న్స్ జోడించారు. 16 ఓవ‌ర్ల‌కు స్కోర్.. 118/4. ఇంగ్లండ్ విజ‌యానికి ఇంకా 46 ప‌రుగులు కావాలి.

సూప‌ర్ 8 కీల‌క మ్యాచ్‌లో దక్షిణాఫ్రికాదక్షిణాఫ్రికా(South Africa) హిట్ట‌ర్లు ఉతికేశారు. తొలుత ఓపెన‌ర్ క్వింట‌న్ డికాక్(53) సిక్స‌ర్ల‌తో హోరెత్తించాడు. మిడిలార్డ‌ర్‌ను .. డేవిడ్ మిల్ల‌ర్(48) మ‌రో సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. దాంతో, స‌ఫారీ జ‌ట్టు నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 163 ర‌న్స్ కొట్టింది.

Only de Kock and Miller hit full flow for South Africa – have they got enough to keep England at bay?https://t.co/1w4k2aSOOs | #ENGvSA | #T20WorldCup pic.twitter.com/yL5shLwwAk

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) June 21, 2024