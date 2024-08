Olympics | ఒలింపిక్స్ నుంచి ‘బ్రేక్ డాన్స్’ ఔట్.. ఎందుకో తెలుసా..?

August 13, 2024 / 03:58 PM IST

Olympics : పారిస్ ఒలింపిక్స్ ముగియ‌డంతో అంద‌రు లాస్ ఏంజెలెస్ (Los Angeles) మీద దృష్టి సారించారు. 2028లో జ‌రుగ‌బోయే విశ్వ క్రీడ‌ల్లో మ‌ళ్లీ ప‌త‌కాలు కొల్ల‌గొట్టేందుకు అథ్లెట్లు, క్రీడాకారులు ప్రణాళిక‌లు వేసుకుంటున్నారు. అయితే.. ఓ ఆట‌కు మాత్రం ఆ చాన్స్ లేదు. అవును.. ఒలింపిక్స్ నుంచి బ్రేక్ డాన్స్‌ (Break Dance)ను తొల‌గించారు. అందుకు బ‌ల‌మైన కార‌ణ‌మే ఉందండోయ్..

పారిస్ వేదిక‌గా తొలిసారి ఒలింపిక్స్‌లో బ్రేక్‌డాన్స్ పోటీల‌కు అనుమ‌తించారు. అయితే.. డ్యాన్స‌ర్ల ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌పై నెట్టింట తీవ్ర విమ‌ర్శ‌లు వ‌చ్చాయి. దాంతో, అంత‌ర్జాతీయ ఒలింపిక్ సంఘం ఆ విభాగాన్ని తొల‌గించింది. దాంతో, బ్రేక్ డాన్స‌ర్లు ఉసూరుమంటున్నారు. పారిస్ వేదిక‌గా ఆగ‌స్టు 9న బ్రేక్ డాన్స్ పోటీలు మొద‌ల‌య్యాయి. దాంతో, దివంగ‌త మైఖేల్ జాక్స‌న్ (Michael Jackson) త‌ర‌హా స్పెప్పుల‌తో డాన్స‌ర్లు అల‌రిస్తార‌ని అంతా ఊహించారు. కానీ, వాళ్లు అనుకున్న‌ది ఒక్క‌టి స్టేజి మీద జ‌రిగిందొక‌టి.

Australia is gonna single-handedly get breakdancing taken out of the Olympics 😂😂😂 pic.twitter.com/yKk1HeOrz1

— Vivek Girotra (@vivekgirotra) August 9, 2024