January 8, 2024 / 01:31 PM IST

Mario Zagallo : కొంత కాలంగా అనారోగ్యంతో బాధ‌ప‌డుతున్న బ్రెజిల్ ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజం మ‌రియో జ‌గ‌ల్లో(Mario Zagallo) క‌న్నుమూశాడు. వృద్ధాప్య స‌మ‌స్య‌ల‌కు తోడు అవ‌య‌వాలు దెబ్బ‌తిన‌డం(Organ Failure)తో 92 ఏండ్ల వ‌య‌సులో ప్రాణాలు విడిచాడు. మున‌ప‌టి త‌రం ఆట‌గాళ్ల‌లో చివ‌రి వాడైన మ‌రియో మృతి చెంద‌డంతో బ్రెజిల్ ఒక్క‌సారిగా క‌న్నీటి సంద్ర‌మైంది.

మ‌రియో భౌతిక‌కాయాన్ని అభిమానుల సంద‌ర్శ‌నార్థం రియో డి జ‌నేరోలోని బ్రెజిల్ ఫుట్‌బాల్ కాన్ఫెడ‌రేష‌న్‌(BFC)లో ఉంచారు. అక్క‌డ అశేష ప్ర‌జానీకం ఆయ‌నను క‌డ‌సారి ద‌ర్శించుకున్న అనంత‌రం అధికార లాంఛ‌నాల‌తో అంత్య‌క్రియ‌లు నిర్వ‌హించారు. నాలుగుసార్లు వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ విజేత అయిన మ‌రియో రిటైర్మెంట్ అనంత‌రం కోచ్‌గా సేవ‌లందించాడు.

Rest in peace to one of the greatest legends in football history, Mário Zagallo.

1958 & 1962 player

1970 manager

1994 coordinator

2002 advisor

Involved in all of Brazil’s world cup victories.

Your legacy will not be forgotten 🙏🏽

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) January 6, 2024