June 6, 2024 / 06:49 PM IST

French Open : ఫ్రెంచ్ ఓపెన్‌(French Open) డ‌బుల్స్‌లో భార‌త స్టార్ ఆట‌గాడు రోహ‌న్ బోప‌న్న(Rohan Bopanna) ప్ర‌స్థానం ముగిసింది. మ‌ట్టి కోర్టులో ఏడేండ్ల త‌ర్వాత టైటిల్ గెల‌వాల‌నుకున్న అత‌డి క‌ల చెదిరింది. గురువారం జ‌రిగిన పురుషుల డ‌బుల్స్‌ సెమీఫైన‌ల్లో బోప‌న్న‌- మాథ్యూ ఎబ్డెన్ (Mathew Ebden) జంట అనూహ్యంగా ఓట‌మి పాలైంది.

ఇటలీకి చెందిన సిమొనె బొలెలీ, ఆండ్రియా వ‌వ‌స్సొరి జోడీ బోప‌న్న‌, ఎబ్డెన్ ద్వ‌యానికి చెక్ పెట్టింది. గంట 58 నిమిషాల పాటు సాగిన మ్యాచ్‌లో బోప‌న్న జంట‌ 5-7, 6-2, 2-6తో మ్యాచ్ చేజార్చుకుంది. విశేషం ఏంటంటే.? ఈ విజ‌యంతో ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్ టైటిల్ పోరులో ఎదురైన ఓట‌మికి ఇటాలియ‌న్ జంట‌ ప్ర‌తీకారం తీర్చుకుంది.

🇮🇹 Final Feeling 🇮🇹

Bolelli/Vavassori are through to the men’s doubles title match defeating Bopanna/Ebden 7-5, 2-6, 6-2.#RolandGarros pic.twitter.com/K6BEi3gbuq

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2024