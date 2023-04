April 27, 2023 / 06:07 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో వ‌రుస ఓట‌ముల‌తో స‌త‌మ‌త‌వుతున్న‌ స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌(Sunrisers Hyderabad)కు పెద్ద షాక్. ఆ జ‌ట్టు ఆల్‌రౌండ‌ర్ వాషింగ్ట‌న్ సుంద‌ర్(Washington Sundar) సీజ‌న్ మొత్తానికి దూరం కానున్నాడు. తొడ కండ‌రాల గాయం(hamstring injury)తో బాధ ప‌డుతున్న‌ అత‌ను టోర్నీ నుంచి త‌ప్పుకోనున్నాడు. ఈ విష‌యాన్ని హైద‌రాబాద్ ఫ్రాంఛైజీ ఈ రోజు వెల్ల‌డించింది.

‘తొడ కండ‌రాల గాయం కార‌ణంగా వాషింగ్ట‌న్ సుంద‌ర్ ఈ సీజ‌న్ మొత్తానికి దూరం అవుతున్నాడు. వాషీ.. నువ్వు తొంద‌ర‌గా కోలుకోవాలి’ అని ట్విట్ట‌ర్ పోస్టులో వెల్ల‌డించింది. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు సుంద‌ర్ 8.26 ఎకాన‌మీతో మూడు వికెట్లు తీశాడు.

