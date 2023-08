August 2, 2023 / 05:54 PM IST

Test Rankings : యాషెస్ సిరీస్‌(Ashes Series)లో హోరాహోరీగా త‌ల‌ప‌డిన ఇంగ్లండ్(England), ఆస్ట్రేలియా (Australia) జ‌ట్ల‌కు భారీ భారీ షాక్ త‌గిలింది. టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్ ర్యాంకింగ్స్‌ (WTC Rankings)లో అగ్ర‌స్థానానికి దూసుకెళ్లాల‌నుకున్న వాటి క‌ల ఫ‌లించ‌లేదు. సిరీస్ డ్రా చేసుకున్నా కూడా ఇరుజ‌ట్లు టెస్టు ర్యాంకింగ్స్‌(Test Rankings)లో ముందడుగు వేయ‌లేక‌పోయాయి. అందుకు కార‌ణం ఏంటో తెలుసా…? ఓవ‌ల్(Oval) వేదిక‌గా జ‌రిగిన‌ ఐదో టెస్టు.

అవును.. సిరీస్ డిసైడ‌ర్ అయిన ఆ మ్యాచ్‌లో స్లో ఓవ‌ర్ రేటు(slow over rate) బెన్ స్టోక్స్, ప్యాట్ క‌మిన్స్ బృందం కొంప‌ముంచింది. దాంతో, ఇంగ్లండ్, ఆస్ట్రేలియా కీల‌క‌మైన టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్ పాయింట్లు కోల్పోయాయి. ఐసీసీ నియ‌మాల ప్ర‌కారం ఇరుజ‌ట్లకు ప్ర‌తి స్లో ఓవ‌ర్‌కు ఒకటి చొప్పున డ‌బ్ల్యూటీసీ పాయింట్లు(WTC Points) త‌గ్గించారు. అంతేకాదు ఆట‌గాళ్ల‌కు మ్యాచ్ ఫీజులో 5 శాతం కోత కూడా ప‌డింది. దాంతో, పాయింట్ల‌ ప‌ట్టిక‌లో ఆస్ట్రేలియా మూడో స్థానంతో, ఇంగ్లండ్ ఐదో స్థానంతో స‌రిపెట్టుకున్నాయి.

How the #WTC25 standings look after the Ashes sanctions 📈📉

✍: https://t.co/VGHNWYeMuh pic.twitter.com/rw4FvD7hh9

— ICC (@ICC) August 2, 2023