August 2, 2023 / 05:22 PM IST

Ishan Kishan : వెస్టిండీస్ ప‌ర్య‌ట‌న‌(West Indies Tour)లో దంచి కొట్టిన‌ భార‌త యువ ఓపెన‌ర్ ఇషాన్ కిష‌న్(Ishan Kishan) వ‌న్డే ర్యాకింగ్స్‌లో అద‌ర‌గొట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. దీంతో పాటు అత‌ను అరుదైన ఫీట్ సాధించాడు. మూడు వ‌న్డేల ద్వైపాక్షిక‌ సిరీస్‌(bilateral three-game ODI series)లో హ్యాట్రిక్ హాఫ్ సెంచ‌రీలు కొట్టిన ఆరో భార‌త క్రికెట‌ర‌గా రికార్డు నెలకొల్పాడు. మూడో వ‌న్డేలో (77) అర్ద శ‌త‌కం బాద‌డంతో ఇషాన్ ఈ ఘ‌న‌త సొంతం చేసుకున్నాడు.

అత‌డి కంటే ముందు 1983 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ హారో కృష్ణ‌మాచారి శ్రీ‌కాంత్ (Kris Srikkanth), దిలీప్ వెంగ్‌స‌ర్కార్ (Dilip Vengsarkar), మ‌హ‌మ్మ‌ద్ అజారుద్దీన్(Mohammad Azharuddin), ఎంఎస్ ధోనీ(MS Dhoni), శ్రేయాస్ అయ్య‌ర్(Shreyas Iyer) మాత్ర‌మే ఈ మైలురాయికి చేరువ‌య్యారు. వీళ్ల‌లో ఏకంగా ముగ్గురు శ్రీ‌లంక జ‌ట్టుపైనే ఈ రికార్డు సాధించ‌డం విశేషం.

Player of the Series 🌟

Ishan Kishan registered a half-century in each of the three ODIs during the #WIvIND series 🔥

More 👉 https://t.co/7S3vhyxzfs pic.twitter.com/524BpRoQTL

— ICC (@ICC) August 2, 2023