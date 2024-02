Bangladesh Cricket: బంగ్లాకు కొత్త సారథి.. మూడు ఫార్మాట్లకూ ఒకడే కెప్టెన్‌

February 13, 2024 / 04:43 PM IST

Bangladesh Cricket: బంగ్లాదేశ్‌ క్రికెట్‌ జట్టుకు కొత్త సారథి వచ్చాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అనుసరిస్తున్న ఫార్ములాకు పూర్తి భిన్నంగా బంగ్లాదేశ్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు (బీసీబీ) మూడు ఫార్మాట్లకూ ఒక్కడే కెప్టెన్‌ను నియమించింది. బంగ్లా జట్టులో స్టార్‌ బ్యాటర్‌గా ఉన్న నజ్ముల్‌ హోసెన్‌ శాంటోను టెస్టులతో పాటు వన్డే, టీ20 లకు సారథిని చేసింది. ఇటీవల న్యూజిలాండ్‌ టూర్‌లో శాంటో.. షకిబ్‌ అల్‌ హసన్‌ గైర్హాజరీలో జట్టును నడిపించాడు. వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో షకిబ్‌ సారథ్యంలోనే ఆడినా ఆ తర్వాత అతడు ఎంపీగా గెలవడం, కన్నుకు గాయం కావడంతో కొన్నాళ్లు క్రికెట్‌కు దూరంగా ఉంటానని చెప్పడంతో బీసీబీ కొత్త సారథిని నియమించింది. శాంటో ఏడాదిపాటు మూడు ఫార్మాట్లకూ కెప్టెన్‌గా ఉంటాడని బీసీబీ తాజాగా ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది.

2017లో జాతీయ జట్టులోకి వచ్చిన శాంటో.. ఇప్పటివరకూ 25 టెస్టులు, 42 వన్డేలు, 28 టీ20లు ఆడాడు. టెస్టులలో 1,449 పరుగులు చేసిన శాంటో.. వన్డేలలో 1,202 పరుగులు, టీ20లలో 602 రన్స్‌ చేశాడు. కెప్టెన్‌గా శాంటోకు తొలి పరీక్ష వచ్చే నెల ఎదురుకానుంది. మార్చిలో బంగ్లాదేశ్‌ జట్టు.. శ్రీలంక పర్యటనలో భాగంగా మూడు టీ20లు, మూడు వన్డేలు, రెండు టెస్టులను ఆడాల్సి ఉంది.

