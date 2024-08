August 25, 2024 / 03:59 PM IST

PAK vs BAN : బంగ్లాదేశ్ జ‌ట్టు చ‌రిత్ర సృష్టించింది. న‌జ్ముల్ హుసేన్ శాంటో సేన పాకిస్థాన్‌(Pakistan)పై టెస్టుల్లో తొలి విజ‌యం న‌మోదు చేసింది. ఆద్యంతం ఉత్కంఠ రేపిన రావ‌ల్పిండి టెస్టులో బంగ్లా 10 వికెట్ల తేడాతో జ‌య‌భేరి మోగించింది. ముష్ఫిక‌ర్ ర‌హీమ్(191) సూప‌ర్ సెంచ‌రీకి.. మెహిదీ హ‌స‌న్ మిరాజ్(77, 4/21) ఆల్‌రౌండ్ షో తోడ‌వ్వ‌డంతో పాకిస్థాన్‌కు ఓట‌మి త‌ప్ప‌లేదు. మొద‌టి ఇన్నింగ్స్‌లో భారీ స్కోర్ కొట్టిన పాక్ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 140 ర‌న్స్‌కే కుప్ప‌కూలింది. స్వ‌ల్ప ల‌క్ష్యాన్ని ఆడుతూ పాడుతూ చేధించిన ప‌ర్యాట‌క జ‌ట్టు పాకిస్థాన్ గ‌డ్డ‌పై మ‌రే జ‌ట్టుకు సాధ్యంకాని రికార్డును సొంతం చేసుకుంది.

ఒక‌ద‌శ‌లో డ్రా దిశ‌గా సాగిన రావ‌ల్పిండి టెస్టులో బంగ్లాదేశ్ అస‌మాన పోరాటం క‌న‌బ‌రిచింది. బ్యాటింగ్‌లో దుమ్మురేపిన బంగ్లా.. అనంత‌రం పాకిస్థాన్ బ్యాట‌ర్ల‌కు క‌ళ్లెం వేసింది. దాంతో, డ్రా చేసుకునే అవ‌కాశం ఉన్నాస‌రే పాక్ ఆట‌గాళ్లు క‌నీస పోరాటం చేయ‌లేక‌పోవ‌డంతో బంగ్లాకు చిర‌స్మ‌ర‌ణీయ విజ‌యం సాధ్య‌మైంది.

What a way to register a historic win!

Test looked primed for a draw on a docile track and then Bangladesh decide to shake things up on Day 5 to inflict a huge defeat – first 10-wicket loss at home for Pakistan https://t.co/xz4BFLQVGD | #PAKvBAN pic.twitter.com/SQeqLh0CSK

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 25, 2024