August 21, 2024 / 05:03 PM IST

పాట్నా: ఎస్సీ, ఎస్టీ రిజర్వేషన్లపై ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును నిరసిస్తూ బుధవారం భారత్‌ బంద్‌కు రిజర్వేషన్‌ బచావో సంఘర్ష్‌ సమితి పిలుపునిచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో నిరసన చేపట్టారు. అయితే ఆందోళనకారులను చెదరగొట్టే క్రమంలో ఒక పోలీస్ పొరపాటున జిల్లా డిప్యూటీ కలెక్టర్‌పై లాఠీచార్జ్‌ చేశాడు. (SDM mistakenly lathi-charged) ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. బీహార్ రాజధాని పాట్నాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఎస్సీ, ఎస్టీ రిజర్వేషన్లపై ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును నిరసిస్తూ ఆందోళనకారులు భారత్ బంద్‌ పాటించేందుకు ప్రయత్నించారు. పోలీస్‌ బారికేడ్లను దాటుకుని పాట్నాలోని డాక్ బంగ్లా వద్దకు చేరుకున్నారు.

కాగా, పరిస్థితిని నియంత్రించేందుకు పోలీసులు, భద్రతా దళాలు ప్రయత్నించాయి. ఈ సందర్భంగా ఆందోళనకారులను చెదరగొట్టేందుకు వాటర్ కెనాన్ ప్రయోగించడంతోపాటు లాఠీ చార్జ్‌ చేశారు. అయితే సివిల్‌ డ్రెస్‌లో ఉన్న పాట్నా జిల్లా డిప్యూటీ కలెక్టర్‌ (ఎస్‌డీఎం) శ్రీకాంత్ కుండ్లిక్ ఖండేకర్‌ను కూడా ఆందోళనకారుడిగా ఒక పోలీస్‌ పొరపాటుపడ్డాడు. ఆయనను కూడా లాఠీతో కొట్టాడు.

మరోవైపు పక్కనే ఉన్న పోలీస్‌ అధికారులు, ఇతర పోలీస్‌ సిబ్బంది వెంటనే స్పందించారు. ఎస్‌డీఎంపై లాఠీ చార్జ్‌ చేసిన పోలీస్‌ను పక్కకు తీసుకెళ్లారు. ఆయన ఎస్‌డీఎంగా చెప్పగా ఆ పోలీస్‌ క్షమాపణలు చెప్పాడు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

SDM was in civil dress, Bihar Police beat him thinking he was a protestor.🤦🏻‍♂️😂

#WATCH | Bihar: Police lathi-charge people in Patna as they stage protest in support of a day-long Bharat Bandh against the Supreme Court's recent judgment on reservations. pic.twitter.com/5jEMQiagJJ

— ANI (@ANI) August 21, 2024