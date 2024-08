August 19, 2024 / 03:24 PM IST

బెంగళూరు: కొందరు యువకులు బైకులతో స్టంట్స్‌ చేయడం పట్ల జనం విసిగిపోయారు. ప్రమాదకరంగా విన్యాసాలు చేసిన రెండు స్కూటర్లను ఫ్లైఓవర్ పై నుంచి కిందకు విసిరేశారు. (People Throw Scooters Off Flyover) ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరు సమీపంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఆగస్ట్‌ 15న నెలమంగళ పట్టణంలోని ఫ్లైఓవర్‌పై కొందరు వ్యక్తులు ద్విచక్ర వాహనాలపై ప్రమాదకరంగా స్టంట్లు చేశారు. ఆగ్రహించిన జనం వారిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే టూ వీలర్స్‌ను వదిలిపెట్టి వారు పారిపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో కొందరు వ్యక్తులు విన్యాసాలు చేసిన రెండు స్కూటర్లను ఫ్లైఓవర్ పై నుంచి కిందకు పడేశారు.

కాగా, ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో బెంగళూరు పోలీసులు స్పందించారు. సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. స్కూటర్లతో విన్యాసాలు చేసిన వారితోపాటు ప్రజల భద్రతను పట్టించుకోకుండా ప్రమాదకరంగా వాటిని ఫ్లైఓవర్ పై నుంచి కిందకు విసిరేసిన వారితో సహా 36 మందిపై 34 కేసులు నమోదు చేశారు.

Fed up with bike stunt-riders who endanger other motorists on crowded roads, crowd captures 2 stunt-riders and flings their scooters from a Bengaluru Rural flyover. Cases filed against the stunt-riders and the scooter-throwers. pic.twitter.com/neB6ebsQCE

