Watch: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ కార్యక్రమంలో పావురాలు ఎగురవేత.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

August 21, 2024 / 06:28 PM IST

రాయ్‌పూర్‌‌: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ కార్యక్రమం సందర్భంగా వేదికపై ఉన్న బీజేపీ ఎమ్మెల్యే, జిల్లా కలెక్టర్‌, జిల్లా ఎస్పీ కలిసి పావురాలు ఎగురవేశారు. అయితే అనారోగ్యంతో ఉన్న ఒక పావురం గాలిలోకి ఎగురలేక కింద పడిపోయింది. (Pigeon Fails To Fly) ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని ముంగేలి జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఆగస్ట్‌ 15న స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలకు ముఖ్య గెస్ట్‌గా బీజేపీ ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి పున్నూలాల్ మోహ్లే పాల్గొన్నారు. శాంతి, స్వేచ్ఛను సూచిస్తూ ఆయనతోపాటు కలెక్టర్ రాహుల్ డియో, పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ (ఎస్పీ) గిరిజా శంకర్ జైస్వాల్ పావురాలను ఎగురవేశారు.

కాగా, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే, కలెక్టర్‌ విడుదల చేసిన పావురాలు చక్కగా ఎగిరాయి. అయితే ఎస్పీ విడుదల చేసిన పావురం నేలపై పడిపోయింది. ఆ పావురం అనారోగ్యంతో ఉండటంతో ఇలా జరిగినట్లు తెలిసింది. దీంతో ఈ సంఘటనపై ఎస్పీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బాధ్యులైన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన ఆదేశించారు. మరోవైపు ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ప్రముఖ వెబ్ సిరీస్ ‘పంచాయతీ’ సీజన్ 3 సీన్‌ను ఇది తలపించిందని కొందరు కామెంట్లు చేశారు.

Independence Day Gaffe: Pigeon Released by SP in Chhattisgarh Falls Instead of Flying pic.twitter.com/LWCuRaBtFW

A similar scene like Panchayat Season 3 was seen in Chhattisgarh, in which as soon as the SP releases a pigeon, it falls down.#Panchayat #panchayatseason3 #chhattisgarh #15august #memecoins pic.twitter.com/8aipsx3lMB

— ᴆᴇᴇᴘ (@deepprakash98) August 20, 2024