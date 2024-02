February 6, 2024 / 03:23 PM IST

AUS vs WI: సొంతగడ్డపై వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ను కంగారూలు 3-0 తేడాతో క్వీన్‌ స్వీప్‌ చేశారు. రెండో వన్డేలో కాస్త ప్రతిఘటించినా కరేబియన్‌ జట్టు మూడో వన్డేలో మాత్రం పూర్తిగా తేలిపోయింది. బ్యాటింగ్‌తో పాటు బౌలింగ్‌లో విఫలమై కాన్‌బెర్రా వేదికగా ముగిసిన మూడో వన్డేలో ఘోర పరాభవాన్ని మూటగట్టుకుంది. ఈ విజయం ద్వారా ఆస్ట్రేలియా రికార్డుల హోరెత్తించింది. విండీస్‌ నిర్దేశించిన 87 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఆసీస్‌.. 6.5 ఓవర్లలోనే దంచికొట్టింది. ఆసీస్‌కు బంతులపరంగా ఇదే అతిపెద్ద విజయం.

ఆసీస్‌కు వన్డేలలో ఇది వెయ్యో మ్యాచ్‌ కాగా.. చరిత్రాత్మక వన్డేలో ఆ జట్టు భారీ తేడాతో గెలిచింది. 41 బంతుల్లోనే విజయాన్ని పూర్తిచేయడంతో ఆసీస్‌ 259 బంతులు మిగిలుండగానే గెలిచింది. ఆస్ట్రేలియాకు బంతులపరంగా ఇదే అతిపెద్ద విజయం. ఓవరాల్‌గా అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అతి స్వల్ప బంతులలో గెలిచిన జట్లలో ఆసీస్‌ ఆరోవది కావడం గమనర్హాం. ఈ జాబితాలో ఇంగ్లండ్‌ ప్రథమ స్థానంలో ఉంది.

కెనడాపై జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండ్‌.. 277 బంతులు మిగిలుండగా (60 ఓవర్ల మ్యాచ్-1979లో‌) గెలుపొందగా తర్వాత శ్రీలంక.. జింబాబ్వేపై 274 బంతులు ఉండగా విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఈ జాబితాలో నేపాల్‌ (యూఎస్‌ఎపై 268 బంతులు), న్యూజిలాండ్‌ (బంగ్లాదేశ్‌పై 264 బంతులు), భారత్‌ (శ్రీలంకపై 263 బంతులు) తర్వాత ఆసీస్‌ ఆరో స్థానంలో నిలిచింది.

