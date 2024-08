August 26, 2024 / 03:29 PM IST

T20 World Cup 2024 : మ‌హిళ‌ల టీ20 ప్ర‌పంచ క‌ప్ కోసం ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ (Australia Cricket) స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. అలిసా హేలీ(Alyssa Healy) కెప్టెన్‌గా 15 మందితో కూడిన బృందాన్ని సోమవారం సీఏ వెల్ల‌డించింది. ఆల్‌రౌండ‌ర్ త‌హ్లియా మెక్‌గ్రాత్ వైస్ కెప్టెన్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రించ‌నుంది. డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్‌గా ఆసీస్ ఈ మెగా టోర్నీలో ఆడ‌నున్న నేప‌థ్యంలో ఆల్‌రౌండ‌ర్లకు పెద్ద పీట వేశారు. ఏకంగా ఆరుగురు మ్యాచ్ విన్నర్ల‌ను తుది బృందంలోకి తీసుకున్నారు.

ఈసారి మ‌హిళ‌ల టీ20 ప్ర‌పంచ క‌ప్ స్క్వాడ్‌లో ముగ్గురు కొత్త అమ్మాయిలకు ఆస్ట్రేలియా సెలెక్ట‌ర్లు అవ‌కాశ‌మిచ్చారు. హీథ‌ర్ గ్రాహ‌మ్, ఆల్‌రౌండ‌ర్ జెస్ జొనాసెన్, మాజీ సార‌థి మేగ్ లానింగ్ స్థానంలో యువ‌కెర‌టాలు త‌హ్లా వ్లేమింక్, సోఫీ మొలినెక్స్, ఫొబె లిచ్‌ఫీల్డ్‌లు స్క్వాడ్‌లోకి వ‌చ్చారు.

Introducing our 2024 Women’s @T20WorldCup squad 🇦🇺

Our @AusWomenCricket will take on New Zealand in a three-match T20I series in Mackay and Brisbane before travelling to the UAE to defend their World Cup crown 👊 pic.twitter.com/qJQVRXASA5

— Cricket Australia (@CricketAus) August 26, 2024