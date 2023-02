February 23, 2023 / 10:55 AM IST

న్యూఢిల్లీ: ఇండియాతో జ‌ర‌గ‌నున్న మూడు వ‌న్డేల సిరీస్(ODI Series) కోసం ఆస్ట్రేలియా జ‌ట్టు(Australia Team)ను ప్ర‌క‌టించింది. 16 మంది స‌భ్యులు ఉన్న జ‌ట్టును వెల్ల‌డించారు. పేస్ బౌల‌ర్ ర‌యి రిచ‌ర్డ్‌స‌న్‌తో పాటు గ్లెన్ మ్యాక్స్‌వెల్‌(Maxwell), మిచెల్ మార్ష్‌(Marsh)లు తిర‌గి జ‌ట్టులో చేర‌నున్నారు. వ‌న్డే జ‌ట్టుకు కెప్టెన్‌గా ప్యాట్ క‌మ్మిన్స్ బాధ్య‌త‌లు నిర్వ‌ర్తించ‌నున్నారు. వార్న‌ర్‌, స్మిత్‌, ల‌బుషేన్ కూడా జ‌ట్టుకు అందుబాటులో ఉండ‌నున్నారు.

🚨 JUST IN: Australia have announced their 16-player squad for the ODI series against India.#INDvAUShttps://t.co/TuTQ7gbo2M

— ICC (@ICC) February 23, 2023