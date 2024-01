January 27, 2024 / 05:23 PM IST

AUS vs WI: ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న వెస్టిండీస్‌.. తొలి టెస్టులో ఓడినా రెండో టెస్టులో మాత్రం కంగారూలను కంగారు పెట్టిస్తోంది. బ్రిస్బేన్‌ (గబ్బా) వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో బ్యాట్‌తో పాటు బంతితోనూ విండీస్‌ అంచనాలకు మించి రాణిస్తోంది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో మిడిలార్డర్‌, లోయరార్డర్‌ బ్యాటర్లు రాణించడంతో 311 పరుగులు చేసిన విండీస్‌.. ఆసీస్‌ను 289 పరుగులకే పరిమితం చేసి 22 పరుగుల తొలి ఇన్నింగ్స్‌ లీడ్‌ సాధించింది. ఆ తర్వాత రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 193 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అయింది. తద్వారా ఆసీస్‌ ఎదుట 216 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిలపింది. మూడో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి ఆసీస్‌ రెండు కీలక వికెట్లు కోల్పోయింది.

గబ్బా వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో విండీస్‌కు రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో బ్యాటర్లు మరోసారి నిరాశపరిచారు. క్రిక్‌ మెకంజీ (41) ఒక్కడే టాప్‌ స్కోరర్‌. గత మ్యాచ్‌లో అర్థ సెంచరీలతో రాణించిన కవెమ్‌ హాడ్జ్ (29), జోషువా డిసిల్వ (7)లు విఫలమయ్యారు. జస్టిన్‌ గ్రీవ్స్‌ (33) ఫర్వాలేదనిపించాడు. ఆసీస్‌ బౌలర్లలో హెజిల్‌వుడ్‌, లియాన్‌లు తలా మూడు వికెట్లు తీశారు.

STUMPS on Day 3!

Australia needs 156 to win this test match , Westindies will be looking to take 8 more wickets to create a history.

Brilliant finish on cards on the day 4 of this Gabba test match.

The good news is that Smith is on the crease!#ENGvsIND#CricketTwitter pic.twitter.com/YOhtiL7hPk

