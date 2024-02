AUS vs WI 1st ODI: దంచికొట్టిన ఇంగ్లిస్‌.. తొలి వన్డేలో ఆసీస్‌ అలవోక విజయం..

February 2, 2024 / 05:01 PM IST

AUS vs WI 1st ODI: ఇటీవలే గబ్బా (బ్రిస్బేన్‌) వేదికగా ముగిసిన రెండో టెస్టులో ఆస్ట్రేలియాకు షాకిచ్చి అనూహ్య విజయం సాధించిన వెస్టిండీస్‌.. నేటి నుంచి మొదలైన వన్డే సిరీస్‌లో ఆ మ్యాజిక్‌ను రిపీట్‌ చేయలేకపోయింది. మెల్‌బోర్న్‌ వేదికగా శుక్రవారం ముగిసిన మొదటి వన్డేలో ఆసీస్‌.. 8 వికెట్ల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. విండీస్‌ నిర్దేశించిన 232 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఆసీస్‌.. 38.3 ఓవర్లలోనే దంచికొట్టింది. ఆ జట్టు వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ జోష్‌ ఇంగ్లిస్‌ (43 బంతుల్లో 65, 10 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్‌) టీ20 తరహాలో రెచ్చిపోయి ఆడాడు.

స్టీవ్‌ స్మిత్‌ సారథ్యంలోని ఆసీస్‌ మొదట బ్యాటింగ్‌ గెలిచి విండీస్‌కు తొలుత బ్యాటింగ్‌ అప్పజెప్పింది. నాలుగో ఓవర్లోనే ఆ జట్టు ఓపెనర్లు అలిక్‌ అథనాజ్‌ (5), జస్టిన్‌ గ్రీవ్స్‌ (1)లు పెవిలియన్‌ చేరారు. కెప్టెన్‌ షై హోప్‌ (12)తో పాటు మిడిలార్డర్‌ బ్యాటర్‌ కవెమ్‌ హాడ్జ్‌ (11) సైతం విఫలమయ్యారు. కానీ వన్‌ డౌన్‌ బ్యాటర్‌ కీసీ కార్టీ (108 బంతుల్లో 88, 6 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు), రోస్టన్‌ ఛేజ్‌ (59)లు రాణించారు. ఆసీస్‌ బౌలర్లలో జేవియర్‌ బార్ట్‌లెట్‌ నాలుగు వికెట్ల (4/17)తో చెలరేగాడు. సీన్‌ అబాడ్‌, కామెరూన్‌ గ్రీన్‌లు తలా రెండు వికెట్లు తీశారు.

CRUNCHED! You can’t hit a cricket ball better than that! #OhWhatAFeeling | #AUSvWI pic.twitter.com/Drl9ITW9C0

— cricket.com.au (@cricketcomau) February 2, 2024