David Warner: తన సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో ఆఖరి టెస్టు ఆడుతున్న డేవిడ్‌ వార్నర్‌ తొలి రోజే బ్యాటింగ్‌కు రావడంతో పాక్‌ ఆటగాళ్లు అతడికి గార్డ్‌ ఆఫ్‌ హానర్‌ ఇచ్చారు. స్వదేశంలో పాకిస్తాన్‌తో జరుగుతున్న మూడో టెస్టులో భాగంగా వార్నర్‌ భావోద్వేగంగా క్రీజులోకి వచ్చాడు. కాగా ఈ టెస్టులో తొలి రోజు ఆస్ట్రేలియాదే ఆధిక్యం. సిడ్నీలో టాస్‌ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన పాకిస్తాన్‌.. 77.1 ఓవర్లలో 313 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అయింది. ఆసీస్‌ సారథి పాట్‌ కమిన్స్‌ ఐదు వికెట్లతో చెలరేగగా పాక్‌ బ్యాటర్లు మహ్మద్‌ రిజ్వాన్‌ (88), అఘా సల్మాన్‌ (53), ఆమీర్‌ జమల్‌ (82) లు రాణించారు.

వార్నర్‌.. వన్‌ లాస్ట్‌ టైమ్‌..

ఇదే తనకు చివరి టెస్టు అని ఇదివరకే డేవిడ్‌ వార్నర్‌ ప్రకటించగా పాక్‌ఆలౌట్‌ అవగానే వార్నర్‌.. ఖవాజాతో కలిసి క్రీజులోకి వస్తున్న క్రమంలో సిడ్నీ క్రికెట్‌ గ్రౌండ్‌ (ఎస్‌సీజీ)లో ఉన్న ప్రేక్షకులు, సహచర ఆటగాళ్లు అందరూ అతడికి స్టాండింగ్‌ ఓవియేషన్‌ ఇచ్చారు. వార్నర్‌ కూడా డగౌట్‌ నుంచి వస్తూనే తన మిత్రుడు, దివంగత ఫిల్‌ హ్యూగ్స్‌ను తలుచుకుంటూ బౌండరీ లైన్‌ దగ్గరకు వచ్చాడు. బౌండరీ లైన్‌ వద్ద ఉస్మాన్‌ ఖవాజాను హగ్‌ చేసుకుని క్రీజు వైపు కదిలాడు. పిచ్‌ దగ్గరకు వచ్చే క్రమంలో పాక్‌ ఆటగాళ్లు కూడా ఇరువైపులా నిల్చుని వార్నర్‌కు గార్డ్‌ ఆఫ్‌ హానర్ ఇచ్చారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ గా మారింది. మ్యాచ్‌కు ముందు వార్నర్‌.. తన ముగ్గురు కూతుళ్లతో కలిసి సిడ్నీ స్టేడియం మొత్తం కలియతిరిగాడు.

