కేఎల్ రాహుల్(50 నాటౌట్ 60 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, ఒక సిక్స్‌) హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదాడు. ఫ‌హీన్ అష్ర‌ఫ్ ఓవ‌ర్లో సింగిల్ తీసి ఫిఫ్టీకి చేరువ‌య్యాడు. అంత‌కుముందు ఇఫ్తికార్ అహ్మ‌ద్ వేసిన 33 ఓవ‌ర్లో విరాట్ కోహ్లీ(34), రాహుల్ చెరొక‌ ఫోర్ బాదారు. . వీళ్లిద్ద‌రూ ఇప్ప‌టికే మూడో వికెట్‌కు 86 ప‌రుగులు జోడించారు. 33.4 ఓవ‌ర్లకు భార‌త్ స్కోర్.. 209/2.

