Anushka Sharma | ఆర్సీబీ ఓటమి.. కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న అనుష్క శర్మ.. VIDEO

May 23, 2024 / 11:49 AM IST

Anushka Sharma | ఐపీఎల్‌ ట్రోఫీని ముద్దాడడంలో రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు (RCB) మరోసారి విఫలమైంది. ఈసారైనా టైటిల్ గెల‌వాల‌నుకున్న ఆర్సీబీ ఆశ‌లు అడియాశ‌ల‌య్యాయి.

గడిచిన 16 సీజన్లుగా ఊరిస్తున్న ట్రోఫీ దక్కించుకోవడంలో ఆర్బీసీ జట్టు 17వ సారీ తడబడింది. అహ్మదాబాద్‌ నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో బుధవారం జరిగిన ‘ఎలిమినేటర్‌’ మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ చేతిలో ఓటమి చవిచూసి ఇంటి బాటపట్టింది. కప్పు గెలుస్తుందని ఆశలు పెట్టుకున్న అభిమానులకు నిరాశే మిగిలింది. ఇక మ్యాచ్‌ను స్టాండ్స్‌లో వీక్షించిన విరాట్‌ కోహ్లీ (Virat Kohli) సతీమణి అనుష్క శర్మ (Anushka Sharma) ఒక్కసారిగా నిరాశకు గురైంది. ఆర్సీబీ ఓటమితో అనుష్క కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

Anushka Sharma was Heart broken and tears in her eyes when RCB lost Eliminator yesterday. 💔 pic.twitter.com/mz5W8qUHD4

— Tanuj Singh (@ImTanujSingh) May 23, 2024