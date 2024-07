July 26, 2024 / 10:38 AM IST

ల‌డాఖ్‌: ద్రాస్ సెక్టార్‌లో ఇవాళ 25వ కార్గిల్ విజ‌య్ దివ‌స్‌లో పాల్గొన్న ప్ర‌ధాని మోదీ.. షింకున్ లా ట‌న్నెల్ (Shinkun La Tunnel project)ప్రాజెక్టు ప‌నుల‌ను వ‌ర్చువ‌ల్‌గా ప్రారంభించారు. లేహ్‌కు వెళ్లే రూట్‌లో ఈ ట‌న్నెల్‌ను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ ట‌న్నెల్ సుమారు 4.1 కిలోమీర్ల పొడుగు ఉంటుంది. ట్విన్ ట్యూబ్ ట‌న్నెల్‌ను సుమారు 15,800 ఫీట్ల ఎత్తులో నిర్మిస్తున్నారు. నిమి-ప‌దుం-ద‌ర్చా రోడ్డు మార్గంలో ఈ ట‌న్నెల్‌ను తొవ్వుతున్నారు. అయితే ఎటువంటి వాతావ‌ర‌ణం ఉన్నా.. ఈ ట‌న్నెల్ ద్వారా లేహ్‌కు వెళ్లేందుకు మార్గం సుగ‌మం అవుతుంది.

ఒక‌వేళ ఈ సొరంగం నిర్మాణం పూర్తి అయితే, అప్పుడు ప్ర‌పంచంలోనే ఈ ట‌న్నెల్ అత్యంత ఎత్తులో ఉన్న ట‌న్నెల్‌గా రికార్డు క్రియేట్ చేయ‌నున్న‌ది. షింకున్ లా ట‌న్నెల్ ద్వారా చాలా వేగంగా, స‌మ‌ర్థ‌వంతంగా సైనిక ద‌ళాలు త‌మ ఆయుధాల‌ను, సామాగ్రిని త‌ర‌లించే అవ‌కాశాలు ఉంటాయి. ఈ ట‌న్నెల్ వ‌ల్ల ల‌డాఖ్‌లో ఆర్థిక, సామాజిక ప్ర‌గ‌తి జ‌రుగుతుంద‌ని ఆశిస్తున్నారు.

1999 జూలై 26వ తేదీన ఆప‌రేష‌న్ విజ‌య్ పూర్తి అయిన‌ట్లు ఇండియ‌న్ ఆర్మీ ప్ర‌క‌టించింది. కార్గిల్ సెక్టార్‌లోని లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ వ‌ద్ద భార‌త్ వైపు ఉన్న భూభాగాన్ని పాకిస్థానీ చొర‌బాటుదారులు ఆక్ర‌మించారు. అయితే ఆ స్థానాల‌ను మ‌ళ్లీ కైవ‌సం చేసుకున్న‌ట్లు ఆ రోజున ప్ర‌క‌టించారు. ల‌డాఖ్ కేంద్రంగా సుమారు మూడు నెల‌ల పాటు ఆ యుద్ధం జ‌రిగింది. విజ‌యం సాధించిన నేప‌థ్యంలో కార్గిల్ విజ‌య్ దివ‌స్‌ను పాటిస్తున్నారు.

ఈ ట‌న్నెల్ ద్వారా ల‌డాఖ్ వికాసానికి, బంగారు భ‌విష్య‌త్తుకు కొత్త మార్గాన్ని సూచిస్తుంద‌ని ప్ర‌ధాని మోదీ అన్నారు. క‌ఠోర‌మైన వాతావ‌ర‌ణం వ‌ల్ల .. ల‌డాఖ్ ప్ర‌జ‌లు చాలా ఇబ్బందిప‌డ్డార‌ని, షింకున్ లా ట‌న్నెల్ ద్వారా వాళ్ల‌కు ఆ స‌మ‌స్య‌లు త‌గ్గ‌నున్న‌ట్లు ఆయ‌న చెప్పారు. షింకున్ లా ట‌న్నెల్ నిర్మాణం సంద‌ర్భంగా స్థానిక ప్ర‌జ‌ల‌కు ప్ర‌ధాని మోదీ శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు.

#WATCH | Ladakh: Prime Minister Narendra Modi virtually carries out the first blast of the Shinkun La Tunnel project

Shinkun La Tunnel Project consists of a 4.1 km long Twin-Tube tunnel which will be constructed at an altitude of around 15,800 feet on the Nimu – Padum – Darcha… pic.twitter.com/ISobHEhkzl

