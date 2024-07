Pm Modi Paid Tribute To The Heroes Of The Kargil War

PM Modi: ద్రాస్ సెక్టార్‌లో విజ‌య్ దివ‌స్‌.. కార్గిల్ హీరోల‌కు మోదీ సెల్యూట్‌.. వీడియో

PM Modi: ల‌డాఖ‌లో ప్ర‌ధాని మోదీ ప‌ర్య‌టించారు. 25వ కార్గిల్ విజ‌య్ దివ‌స్ సంద‌ర్భంగా ద్రాస్ సెక్టార్‌లో ఉన్న స్మార‌కం వ‌ద్ద ప్ర‌ధాని నివాళి అర్పించారు. వీర‌మ‌ర‌ణం పొందిన సైనికుల కుటుంబాల‌ను ఆయ‌న క‌లిశారు. అక్క‌డ ఏర్పాటు చేసిన ఎగ్జిబిష‌న్‌ను సంద‌ర్శించారు. షింకున్ లా ట‌న్నెల్‌ను ఆయ‌న వ‌ర్చువ‌ల్‌గా ప్రారంభించారు.

July 26, 2024 / 10:14 AM IST

ల‌డాఖ్‌: ల‌డాఖ్‌లోని ద్రాస్ సెక్టార్‌లో ఉన్న కార్గిల్ యుద్ధ అమ‌ర‌వీరుల స్మార‌కం వ‌ద్ద ఇవాళ ప్ర‌ధాని మోదీ( PM Modi) నివాళి అర్పించారు. కార్గిల్ యుద్ధంలో విజ‌యం సాధించి నేటితో 25 ఏళ్లు ముగిశాయి. ఈ నేప‌థ్యంలో ద్రాస్ సెక్టార్‌లో ఉన్న స్మార‌కం వ‌ద్ద ఇవాళ పుష్ప‌గుచ్ఛం ఉంచి నివాళి అర్పించారు. అక్క‌డి కార్య‌క్ర‌మానికి హాజ‌రైన అమ‌ర సైనికుల కుటుంబాల‌ను కూడా ప్ర‌ధాని మోదీ క‌లుసుకున్నారు.

#WATCH | Ladakh: Prime Minister Narendra Modi pays tribute to the heroes of the Kargil War at Kargil War Memorial on the occasion of 25th #KargilVijayDiwas2024 pic.twitter.com/one6GAoko3 — ANI (@ANI) July 26, 2024

యుద్ధంలో మ‌ర‌ణించిన సైనికుల ఫోటోల‌తో ఏర్పాటు చేసిన ఎగ్జిబిష‌న్‌ను కూడా మోదీ సంద‌ర్శించారు. వీర సైనికులు ఎలా ఆ కార్గిల్ కొండ‌ల్లో పోరాటం చేశారో జ‌వాన్లు వివ‌రించారు. క‌విత‌ల రూపంలో కొంద‌రు ఆ యుద్ధాన్ని వ‌ర్ణించారు.

#WATCH | Ladakh: Prime Minister Narendra Modi at the Kargil War Memorial in Kargil He paid tribute to the heroes of the Kargil War on the occasion of 25th #KargilVijayDiwas2024 pic.twitter.com/dHLZmDMdi0 — ANI (@ANI) July 26, 2024



కార్గిల్ కొండ‌ల న‌మోనాల‌ను త‌యారు చేసి ఆ నాటి యుద్ధం గురించి ప్ర‌ధానికి వివ‌రించారు. పాకిస్థానీ సైన్యం నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న వ‌స్తువుల‌ను కూడా ఆ ఎగ్జిబిష‌న్‌లో ప్ర‌ద‌ర్శించారు.

#WATCH | Ladakh: Prime Minister Narendra Modi at the Kargil War Memorial in Kargil He paid tribute to the heroes of the Kargil War on the occasion of 25th #KargilVijayDiwas2024 pic.twitter.com/YS6jFYWz34 — ANI (@ANI) July 26, 2024

