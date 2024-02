February 5, 2024 / 09:53 AM IST

IND vs ENG 2nd Test : వైజాగ్ టెస్టులో భార‌త్, ఇంగ్లండ్‌ల‌ను విజ‌యం ఊరిస్తోంది. టీమిండియాకు 9 వికెట్లు అవ‌స‌ర‌మ‌వ్వ‌గా.. బెన్ స్టోక్స్ బృందం మ‌రో 332 ర‌న్స్ కొడితే చాలు 2-0తో ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్తోంది. అయితే.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో భార‌త గ‌డ్డ‌పై అంత పెద్ద ల‌క్ష్యాన్ని ఛేదించ‌డం అంత సులువు కాద‌ని రికార్డులు చెప్తున్నాయి. కానీ, ఇంగ్లండ్ సీనియ‌ర్ పేస‌ర్ జేమ్స్ అండ‌ర్స‌న్(James Anderson) మాత్రం అదేం లేద‌ని, త‌మ జ‌ట్టు గెల‌వ‌డం ప‌క్కా అని అన్నాడు.

మూడో రోజు మ్యాచ్ అనంత‌రం మాట్లాడిన‌ ఈ వెట‌ర‌న్ పేస‌ర్.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఆరొంద‌లైనా ఛేదించేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని కోచ్ బ్రెండ‌న్ మెక్‌క‌ల్ల‌మ్(Brendon Mccullum) జ‌ట్టుతో అన్నాడ‌ని తెలిపాడు.

జేమ్స్ అండ‌ర్స‌న్

‘ఈరోజు మేము మా వ్యూహాల్ని ప‌క్కాగా అమలు చేశాం. గిల్, అక్ష‌ర్ ప‌టేల్ కీల‌క భాగ‌స్వామ్యం నెల‌కొల్పినా.. మా స్నిన్న‌ర్లు మ్యాచ్‌ను మ‌లుపు తిప్పారు. మేము ప‌టిష్ట స్థితిలో ఉన్నాం. భార‌త జ‌ట్టు 600ల ల‌క్ష్యాన్ని నిర్దేశించినా స‌రే.. ఛేదించేందుకు సిద్దంగా ఉండాల‌ని కోచ్ మాతో చెప్పాడు’ అని అండ‌ర్స‌న్ వెల్ల‌డించాడు.

