February 23, 2024 / 11:44 AM IST

IND vs ENG 4th Test : భార‌త ప‌ర్య‌ట‌న‌తో వ‌రుస‌గా రెండు టెస్టులు ఓడిన ఇంగ్లండ్(England) రాంచీ టెస్టులోనూ త‌డ‌బ‌డింది. తొలి రోజు మొద‌టి సెష‌న్‌లోనే ఐదు వికెట్లు కోల్పోయింది. అరంగేట్రంలోనే పేస‌ర్ ఆకాశ్ దీప్(Akash Deep) నిప్పులు చెరగ‌డంతో టాపార్డ‌ర్ కుప్ప‌కూలింది. ఆ త‌ర్వాత అశ్విన్, జ‌డేజాలు తలొక వికెట్ తీయ‌డంతో స్టోక్స్ సేన పీక‌ల్లోతు క‌ష్టాల్లో ప‌డింది.

లంచ్‌కు ముందు ఓవ‌ర్లో కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్(3)ను జ‌డేజా ఎల్బీగా వెన‌క్కి పంపాడు. దాంతో 112 ప‌రుగుల వ‌ద్ద ఇంగ్లండ్ ఐదో వికెట్‌ ప‌డింది. మాజీ కెప్టెన్ జో రూట్ (16 నాటౌట్‌) క్రీజులో ఉన్నాడు. టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ తీసుకున్న ఇంగ్లండ్‌కు ఆదిలోనే షాక్ త‌గిలింది. బుమ్రా స్థానంలో జ‌ట్ట‌లోకి వ‌చ్చిన ఆకాశ్ తొలి ఓవ‌ర్ నుంచే ఇంగ్లండ్ ఓపెన‌ర్ల‌ను వ‌ణికించాడు.

That’s Lunch on Day 1 of the Ranchi Test!

A solid bowling display from #TeamIndia in the First Session! 👌 👌

Stay Tuned for Second Session! ⌛️

Scorecard ▶️ https://t.co/FUbQ3Mhpq9 #INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/41kyCrSSvU

— BCCI (@BCCI) February 23, 2024