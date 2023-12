December 10, 2023 / 05:43 PM IST

PAKvsAUS: ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు వెళ్లిన పాకిస్తాన్‌కు తొలి టెస్టుకు ముందే భారీ షాక్‌ తాకింది. మూడు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌లో భాగంగా ఈనెల 14 నుంచి పెర్త్‌ వేదికగా మొదలుకావాల్సి ఉన్న తొలి టెస్టుకు ముందే పాకిస్తాన్‌ యువ స్పిన్నర్‌ అబ్రర్‌ అహ్మద్‌ గాయం కారణంగా ఈ మ్యాచ్‌ నుంచి తప్పుకున్నాడు. మోకాలి గాయం కారణంగా అతడు తొలి టెస్టు నుంచి తప్పుకున్న పాకిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ వర్గాలు తెలిపాయి. అతడి స్థానంలో సాజిద్‌ ఖాన్‌ను తుది జట్టులో ఆడించే అవకాశముంది.

పాకిస్తాన్‌ జట్టు ఇటీవలే ఆస్ట్రేలియా ప్రైమ్‌ మినిస్టర్‌ లెవన్‌తో ఆడిన మ్యాచ్‌లో అబ్రర్‌ కుడి మోకాలికి గాయమైంది. దీంతో పాక్‌ టీమ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ అతడికి పెర్త్‌లో వైద్య పరీక్షలు చేసింది. గాయాన్ని పరిశీలించిన తర్వాత అతడు తొలి టెస్టు నుంచి తప్పుకోవడమే బెటర్‌ అని వైద్యులు సూచించడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే తొలి మ్యాచ్‌కు దూరమైనా అబ్రర్‌.. రెండు, మూడు టెస్టులకు అందుబాటులో ఉండేదీ లేనిది మాత్రం క్లారిటీ లేదు. ప్రస్తుతం అబ్రర్‌ తొలి టెస్టు నుంచి తప్పుకున్నా జట్టుతోనే ఉంటాడని పీసీబీ తెలిపింది. రెండో టెస్టుకు ముందు అతడి ఆరోగ్య పరిస్థితి, ఫిట్నెస్‌పై సమీక్షించి ఆ మ్యాచ్‌లో ఆడించాలా..? లేదా..? అన్నది పరిశీలిస్తామని పీసీబీ తెలిపింది.

Abrar Ahmed has been ruled out of the first Test against Australia in Perth ❌

Off-spinner Sajid Khan has been called as a backup #AUSvPAK pic.twitter.com/wWLNPIumy9

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 10, 2023