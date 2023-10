Shane Bond | రోహిత్ సేనకు భారీ షాక్.. బౌలింగ్ కోచ్ గుడ్ బై

October 18, 2023 / 04:48 PM IST

Shane Bond | ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ తర్వాతి సీజన్‌కు ముందు జరగాల్సి ఉన్న మినీ వేలానికి ముందే ఈ లీగ్‌లో అత్యంత విజయవంతమైన జట్టుగా ఉన్న ముంబై ఇండియన్స్‌ (ఎంఐ) కు భారీ షాక్‌ తగిలింది. గడిచిన తొమ్మిదేండ్లుగా ముంబై జట్టుకు బౌలింగ్‌ కోచ్‌గా వ్యవహరిస్తున్న న్యూజిలాండ్‌ మాజీ బౌలర్‌ షేన్‌ బాండ్‌ వచ్చే సీజన్‌ నుంచి అందుబాటులో ఉండటం లేదు. ఈ విషయాన్ని ముంబై ఇండియన్స్‌తో పాటు అతడు కూడా ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌) వేదికగా వెల్లడించాడు. 2015 నుంచి ముంబైకి బౌలింగ్‌ కోచ్‌గా ఉన్న బాండ్‌ మార్గదర్శకత్వంలో ఆ జట్టు బౌలర్లు నాలుగు టైటిళ్లను తమ ఖాతాలో వేసుకున్నారు.

ముంబై టీమ్‌ నుంచి తప్పుకుంటున్న బాండ్‌ ఓ ప్రకటనలో స్పందిస్తూ..‘గత తొమ్మిదేండ్లుగా ఎంఐ వన్‌ ఫ్యామిలీలో నన్ను భాగం చేసినందుకు గాను అంబానీ ఫ్యామిలీకి ధన్యవాదాలు. ఈ జట్టుతో ఆన్‌ ది ఫీల్డ్‌ లోనే గాక ఆఫ్‌ ది ఫీల్డ్‌ లో కూడా నాకు ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలున్నాయి. ఈ టీమ్‌తో పాటు కోచింగ్‌ స్టాప్‌లోని వ్యక్తులతో నాకు బలమైన సంబంధాలున్నాయి. నేను వాళ్లందరినీ మిస్‌ అవుతున్నా…’ అని తెలిపాడు.

Mumbai Indians Bowling Coach and MI Emirates Head Coach Shane Bond moves on from the MI #OneFamily

— Mumbai Indians (@mipaltan) October 18, 2023