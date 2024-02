February 20, 2024 / 04:35 PM IST

Shivam Dube | ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ – 17వ సీజన్‌ వచ్చేనెలలో మొదలవనున్న నేపథ్యంలో డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌కు కొత్త తలనొప్పులు మొదలయ్యాయి. ఆ జట్టు స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌, గత సీజన్‌లో తన మెరుపులతో చెన్నై ట్రోఫీ దక్కించుకోవడంలో కీలకపాత్ర పోషించిన శివమ్‌ దూబే.. పక్కటెముకల గాయంతో బాధపడుతున్నాడు. దేశవాళీ క్రికెట్‌లో భాగంగా రంజీ ట్రోఫీలో ముంబైకి ఆడుతున్న దూబే.. రంజీ క్వార్టర్స్‌ పోరుకు ముందే గాయం కారణంగా మిగిలిన మ్యాచ్‌లకు దూరమైనట్టు తెలుస్తోంది. గాయం పెద్దదైతే చెన్నైకి భారీ షాక్‌ తప్పదు.

30 ఏండ్ల ఈ ముంబై ఆటగాడు రంజీ ట్రోఫీ – 2024లో నిలకడగా రాణించాడు. ఈ సీజన్‌లో ఐదు మ్యాచ్‌లు ఆడిన దూబే.. 67.83 సగటుతో 407 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో రెండు సెంచరీలు, రెండు అర్థ సెంచరీలూ ఉన్నాయి. అంతేగాక బంతితో 12 వికెట్లు కూడా పడగొట్టాడు. అజింక్యా రహానే సారథ్యంలోని ముంబై టీమ్‌కు దూబే కీలక ఆటగాడు. ముంబై జట్టు క్వార్టర్స్‌కు అర్హత సాధించిన నేపథ్యంలో దూబే దూరమవడం ఆ జట్టుకు ఎదురుదెబ్బే అని చెప్పక తప్పదు. దేశంలో మరే రంజీ టీమ్‌కు సాధ్యం కానంతగా ఏకంగా 41 టైటిల్స్‌ నెగ్గిన ముంబై.. క్వార్టర్స్‌లో బరోడా టీమ్‌తో తలపడనుంది. ఫిబ్రవరి 23 నుంచి ముంబైలోని బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్‌ స్టేడియంలో ముంబై – బరోడా క్వార్టర్స్‌ జరుగనుంది.

Shivam Dube is likely to be ruled out of the Ranji Trophy knock-outs due to side strain injury. [Gaurav Gupta from TOI] pic.twitter.com/oIOVC3mcBr

— Johns. (@CricCrazyJohns) February 20, 2024