Sachin Tendulkar: సచిన్ కు మరో గౌరవం.. వాంఖెడేలో నిలువెత్తు విగ్రహం..

October 31, 2023 / 07:31 PM IST

Sachin Tendulkar: భారత క్రికెట్‌ దిగ్గజం సచిన్‌ టెండూల్కర్‌కు మరో అరుదైన గౌరవం దక్కనుంది. తనకు ఎంతో ఇష్టమైన, తన కెరీర్‌లో ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలను ఇచ్చిన ముంబైలోని వాంఖెడే స్టేడియంలో మాస్టర్‌ బ్లాస్టర్‌ నిలువెత్తు విగ్రహాన్ని ముంబై క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌ ప్రతిష్టించింది. ఈ విగ్రహాన్ని బుధవారం (నవంబర్‌ 01న) ఆవిష్కరించనున్నారు. సచిన్‌తో పాటు మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఏక్‌నాథ్‌ షిండే, ఉప ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్‌, బీసీసీఐ సెక్రటరీ జై షా, ట్రెజరర్ ఆషిష్‌ షెలార్‌ లతో పాటు ముంబై క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌ (ఎంసీఎ) ప్రతినిధులు హాజరుకానున్నారు.

వాంఖేడే స్డేడియంలో సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ స్టాండ్‌కు ఆనుకుని ఉండే ఈ విగ్రహాన్ని ఎంసీఎ ఈ ఏడాది లిటిల్‌ మాస్టర్‌ 50వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమానికి పూనుకుంది. సచిన్‌ 50వ పడిలోకి అడుగుపెట్టిన సందర్భంలో వాంఖెడేతో అతడికున్న అనుబంధానికి తోడు భారత క్రికెట్‌కు ఈ దిగ్గజం చేసిన సేవలకు గుర్తుగా విగ్రహాన్ని ఏర్పాటుచేస్తున్నట్టు ఎంసీఎ గతంలోనే తెలిపింది.

The Sachin Tendulkar statue will be unveiled tomorrow at the Wankhede Stadium.

