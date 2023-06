June 20, 2023 / 09:34 PM IST

Rahmanullah Gurbaz : ప‌ద‌హారో సీజ‌న్ ఐపీఎల్‌(IPL 2023)లో ఎక్కువ‌గా వినిపించిన పేరు ఎవ‌రిదంటే..? చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ సార‌థి మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోని(MS Dhoni) పేరు అని ఎవ‌రైనా ఠ‌క్కున చెప్పేస్తారు. ఇదే ధోనీకి ఆఖ‌రి సీజ‌న్ అనే వార్త‌ల నేప‌థ్యంలో అత‌డికి ఫ్యాన్స్ నిరాజ‌నాలు ప‌లికారు. చెపాక్ స్టేడియం(Chepauk Stadium)లో ప్లే ఆఫ్స్‌ మ్యాచ్ అనంత‌రం తాలా స్టాండ్స్‌లోని ఫ్యాన్స్‌కు సీఎస్కే జెర్సీల‌ను అందించ‌డం చూశాం.. తాజాగా అఫ్గ‌నిస్థాన్ క్రికెటెర్ ర‌హ్మ‌నుల్లా గుర్బాజ్‌(Rahmanullah Gurbaz)కు ధోనీ ఊహించ‌ని బ‌హుమ‌తి పంపించాడు. తన సీఎస్కే జెర్సీని గుర్బాజ్‌కు కొరియ‌ర్ చేశాడు.

ధోనీ నుంచి అందిన కానుక చూసి ఈ కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ ఓపెన‌ర్ పొంగిపోయాడు. మ‌హీ జెర్సీతో ఫొటో దిగి, సోష‌ల్ మీడియాలో పెట్టాడు. దానికి ‘భార‌త్ నుంచి ఇంత దూరం నా కోసం బ‌హుమ‌తి పంపినందుకు థాంక్యూ ధోనీ స‌ర్’ అని క్యాప్ష‌న్ రాశాడు. ప్ర‌స్తుతం గుర్బాజ్ ఫొటో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

Thanks @msdhoni sir for sending the gift all the way from india ❤️ pic.twitter.com/EaWtwz7CnY

— Rahmanullah Gurbaz (@RGurbaz_21) June 20, 2023