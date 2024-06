June 2, 2024 / 09:22 PM IST

FIH Pro League : ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క ఎఫ్ఐహెచ్ ప్రో లీగ్‌(FIH Pro League)లో భార‌త పురుషుల జ‌ట్టుకు ఓట‌మి ఎదురైంది. లండ‌న్ వేదిక‌గా జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో ఆతిథ్య బ్రిట‌న్‌(Britan)కు బ‌దులివ్వ‌లేక ప‌రాజ‌యం పాలైంది. స్టార్ ఆట‌గాళ్లు విఫ‌లం కావ‌డంతో 1-3తో మ్యాచ్ చేజార్చుకుంది.

తొలి మ్యాచ్‌లోనే వ‌ర‌ల్డ్ చాంపియ‌న్ జర్మ‌నీ(Germany)కి షాకిచ్చిన హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ సేన బ్రిట‌న్‌పై ఆధిప‌త్యం చెలాయించ‌లేక‌పోయింది. టీమిండియా నుంచి అభిషేక్ ఏకైక గోల్ చేయ‌గా.. బ్రిట‌న్ జ‌ట్టు అద్భ‌త విజ‌యంలో బండూర‌క్ నికోల‌స్, క‌ల్న‌న్ విల్‌లు కీల‌క పాత్ర పోషించాడు.

A tough pill to swallow, especially after the win yesterday.

Our Boys tried hard till the end but Great Britain were the better team today.

We have still have a lot to fight for in the Pro league.

Full-Time:

GREAT BRITAIN 🇬🇧 3 – 1 INDIA 🇮🇳

Goalscorers:

Bandurak Nicholas 2’… pic.twitter.com/ITIUoDDo2I

— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 2, 2024