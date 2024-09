September 6, 2024 / 01:48 PM IST

Deepthi Jeevanji | ప్రతిష్ఠాత్మక పారిస్‌ పారాలింపిక్స్‌లో భారత యువ అథ్లెట్‌ జివాంజీ దీప్తి (Deepthi Jeevanji) సత్తాచాటిన విషయం తెలిసిందే. మహిళల 400మీటర్ల టీ20 రేసులో కాంస్య పతకం గెలుచుకుంది. ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా సాగిన రేసులో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచిన ఈ తెలంగాణ అమ్మాయి అరంగేట్రం పారాలింపిక్స్‌లో తొలి పతకాన్ని ముద్దాడి ఔరా అనిపించింది. తాజాగా దీప్తి స్వదేశానికి చేరుకుంది. ఇవాళ ఉదయం హైదరాబాద్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ల్యాండ్‌ అయ్యింది. ఈ సందర్భంగా దీప్తికి ఘన స్వాగతం లభించింది. అధికారులు, కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు ఆమెకు గ్రాండ్‌ వెల్‌కమ్‌ చెప్పారు.

#WATCH | Hyderabad, Telangana | 2024 Paris Paralympic Bronze medalist sprinter Deepthi Jeevanji received a warm welcome at Rajiv Gandhi International Airport on her return to the country, today

Deepthi Jeevanji won Bronze medal in the Women’s 400M T20 at the Paralympics 2024 pic.twitter.com/hqqtRBJ6Af

— ANI (@ANI) September 6, 2024