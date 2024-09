Jr NTR | మోక్షజ్ఞ సినీ ఎంట్రీ.. తమ్ముడికి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఎన్టీఆర్‌

September 6, 2024 / 01:29 PM IST

Jr NTR | నందమూరి కుటుంబం నుంచి మరో హీరో టాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. స్టార్‌ నటుడు బాలకృష్ణ (Balakrishna) కుమారుడు మోక్షజ్ఞ తెరంగేట్రం చేశారు. హనుమాన్‌ మూవీతో పాన్ ఇండియా మార్కెట్‌ను షేక్ చేసిన టాలీవుడ్‌ డైరెక్టర్‌ ప్రశాంత్‌ వర్మ (Prasanth Varma) నందమూరి మోక్షజ్ఞ (Mokshagna)ను గ్రాండ్‌గా లాంచ్ చేస్తున్నాడు. ఇవాళ మోక్షజ్ఞ బర్త్ డే సందర్భంగా ఈ ప్రాజెక్టును అధికారికంగా ప్రకటించారు.

ఈ సందర్భంగా చిత్ర పరిశ్రమలోకి గ్రాండ్‌ ఎంట్రీ ఇస్తున్న తన తమ్ముడు మోక్షజ్ఞకు జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ (Jr NTR) శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సినిమా ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించినందుకు అభినందనలు అంటూ ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్‌ పెట్టారు. ‘సినిమా ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించినందుకు అభినందనలు. జీవితంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తున్న నీకు తాతగారి ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. జన్మదిన శుభాకాంక్షలు మోక్షూ’ అంటూ రాసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ నెటిజన్లను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

Congratulations on your debut into the world of cinema!

May all the divine forces along with Thatha garu, shower blessings upon you as you begin a new chapter in your life!

Happy birthday Mokshu @MokshNandamuri pic.twitter.com/5LOBVLn862

— Jr NTR (@tarak9999) September 6, 2024