Emergency | ఎమర్జెన్సీ మూవీ రిలీజ్ మరోసారి వాయిదా.. త్వరలో కొత్త తేదీ ప్రకటిస్తామని వెల్లడి

September 6, 2024 / 11:37 AM IST

Emergency | బాలీవుడ్‌ క్వీన్‌, మండి లోక్‌సభ బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ (Kangana Ranaut) కీ రోల్‌లో నటించిన ‘ఎమర్జెన్సీ’ (Emergency Movie) సినిమా మరోసారి వాయిదా పడింది. దివంగత భారత ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా రూపొందిన ఈ సినిమాలో ఇందిరాగాంధీగా కంగనా నటించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ చిత్రం గ‌తేడాది నవంబరు 24న విడుదల కావాల్సి ఉండ‌గా.. అనుకోని కార‌ణాల వ‌ల‌న విడుద‌ల వాయిదా పడింది. ఆ తర్వాత కూడా ఈ సినిమా థియేటర్స్‌ వద్దకు వెళ్లలేదు. పలుమార్లు వాయిదా పడుతూ వస్తోంది. చివరికి ఈ నెల 6న (ఇవాళ) విడుదల చేయనున్నట్లు కంగన ప్రకటించారు.

అయితే, ఇప్పుడు కూడా ఈ చిత్రం వాయిదా పడింది. ఎమర్జెన్సీ చిత్రాన్ని వాయిదా వేస్తున్నట్లు కంగన శుక్రవారం ఉదయం ఎక్స్‌ వేదికగా ప్రకటించారు. సెన్సార్‌ బోర్డ్‌ నుంచి సర్టిఫికెట్‌ రాలేదని తెలిపారు. దాని కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్లు చెప్పారు. త్వరలో కొత్త తేదీని ప్రకటిస్తామని ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.

With a heavy heart I announce that my directorial Emergency has been postponed, we are still waiting for the certification from censor board, new release date will be announced soon, thanks for your understanding and patience 🙏

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 6, 2024