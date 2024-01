January 21, 2024 / 08:38 PM IST

Australia Open 2024: ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో సంచలన విజయాలతో నాలుగో రౌండ్‌కు చేరిన రష్యా యువ సంచలనం మిర్రా ఆండ్రీవా పోరాటం ప్రిక్వార్టర్స్‌లోనే ముగిసింది. రెండో రౌండ్‌లో ఆరో సీడ్‌ ఓనస్‌ జబేర్‌ను మట్టికరిపించిన ఈ 16 ఏండ్ల అమ్మాయి.. ప్రిక్వార్టర్స్‌లో తొమ్మిదో సీడ్‌ బార్బోరా క్రెజికోవా (చెక్‌) చేతిలో ఓడింది. ఆదివారం జాన్‌ సెనా ఎరీనా వేదికగా ముగిసిన మహిళల ప్రిక్వార్టర్స్‌ పోరులో ఆండ్రీవా.. 6-4, 3-6, 2-6 తేడాతో క్రెజికోవా చేతిలో పరాజయం పాలైంది. ఈ విజయంతో క్రెజికోవా.. క్వార్టర్స్‌లో డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ అరీనా సబలెంకతో పోటీ పడనుంది.

తొలి సెట్‌ గెలిచిన అండ్రీవా.. తర్వాత అదే జోరు కొనసాగించలేకపోయింది. రెండో సెట్‌ నుంచి క్రెజికోవా పుంజుకుంది. అంతగా అనుభవం లేని అండ్రీవాను కోలుకోనీయకుండా చేసింది. వరుస సెట్లలో గెలిచి మ్యాచ్‌ను సొంతం చేసుకుంది. ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో భాగంగా.. తొలి రౌండ్‌లో బ్రిటన్‌కు చెందిన పెరాను ఓడించిన ఆండ్రీవా, రెండో రౌండ్‌లో జబేర్‌ను చిత్తుచేసింది. మూడో రౌండ్‌లో ప్యారీని ఓడించి ప్రిక్వార్టర్స్‌కు అర్హత సాధించింది. ఒకవేళ నేటి మ్యాచ్‌లో గెలిచుంటే అండ్రీవా.. 1997 తర్వాత ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో క్వార్టర్స్‌ చేరిన యుక్త వయస్కురాలిగా నిలిచేది. ఆ ఏడాది దిగ్గజం మార్టినా హింగిస్‌.. ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో క్వార్టర్స్‌కు చేరి రికార్డు సాధించింది.

మరో పోరులో రెండో సీడ్‌ అరీనా సబలెంక.. 6-3, 6-2 తేడాతో బ్రిటన్‌ ప్లేయర్‌ అనిసిమోవాను ఓడించింది. నాలుగో సీడ్‌ కోకో గాఫ్‌ (అమెరికా) 6-1, 6-2 తేడాతో మగ్డలెన ఫ్రెచ్‌ (పోలండ్‌) ను ఓడించి క్వార్టర్స్‌కు చేరింది.

సిట్సిపస్‌కు షాక్‌..

