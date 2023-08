Chandrayaan-3 | చంద్రుడిపై నుంచి ల్యాండర్‌ ఇలా బయటకొచ్చింది.. వీడియో షేర్‌ చేసిన ఇస్రో

August 25, 2023 / 11:58 AM IST

Chandrayaan-3 | అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో భారత్‌ చరిత్ర సృష్టించింది. రోదసిలో ఇప్పటివరకు ఏ దేశమూ అందుకోలేకపోయిన లక్ష్యాన్ని ఇస్రో (ISRO) విజయవంతంగా చేరుకుంది. అత్యంత సంక్లిష్టమైన చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువం (South Pole)పై విక్రమ్‌ ల్యాండర్‌ (Vikram Lander)ను దించింది. ఇక జాబిల్లిపై విక్రమ్‌ ల్యాండ్‌ అయిన కొన్ని గంటల తర్వాత దాని లోపలి నుంచి ప్రజ్ఞాన్‌ రోవర్‌ బయటకు వచ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఇస్రో తాజాగా సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్టు చేసింది.

ఈ వీడియోలో ప్రజ్ఞాన్‌ రోవర్‌ చంద్రుడి ఉపరితలంపై కాలు మోపి.. సెకనుకు ఒక్కో సెం.మీ వేగంతో ఇది ల్యాండర్‌ ర్యాంపు ద్వారా వడివడిగా బయటకు వచ్చిన‌ట్లు క‌నిపిస్తుంది. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో వైర‌ల్‌గా మారింది.

… … and here is how the Chandrayaan-3 Rover ramped down from the Lander to the Lunar surface. pic.twitter.com/nEU8s1At0W

— ISRO (@isro) August 25, 2023