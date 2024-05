Arvind Kejriwal | వచ్చే ఏడాది మోదీకి 75 ఏళ్లు, పదవీ విరమణ చేస్తారా?: అరవింద్ కేజ్రీవాల్

May 11, 2024 / 03:50 PM IST

న్యూఢిల్లీ: బెయిల్‌పై విడుదలైన ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ (Arvind Kejriwal) బీజేపీ, ప్రధాని మోదీపై విరుచుకుపడ్డారు. వచ్చే ఏడాది మోదీకి 75 ఏళ్లు నిండుతాయని అప్పుడు పదవీ విరమణ చేస్తారా? బీజేపీ ప్రధానిగా ఎవరు ఉంటారు? అని ప్రశ్నించారు. శనివారం మీడియా సమావేశంలో అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ మాట్లాడారు. ‘ఇండియా బ్లాక్‌ ప్రధాన మంత్రి అభ్యర్థి ఎవరని బీజేపీ అడుగుతోంది? అయితే వారి ప్రధాన మంత్రి అభ్యర్థి ఎవరని బీజేపీని నేను అడుగుతున్నా?’ అని అన్నారు.

కాగా, 2025 సెప్టెంబర్ 17న మోదీకి 75 ఏళ్లు నిండుతాయని కేజ్రీవాల్‌ తెలిపారు. 75 ఏళ్ల తర్వాత బీజేపీలోని నేతలు రిటైర్ కావాలన్న నిబంధన మోదీ పెట్టారని చెప్పారు. ‘లాల్ కృష్ణ అద్వానీ, మురళీ మనోహర్ జోషి, సుమిత్రా మహాజన్, యశ్వంత్ సిన్హా రిటైర్ అయ్యారు. అలాగే వచ్చే ఏడాది సెప్టెంబర్‌ 17న మోదీ రిటైర్ కాబోతున్నారా?’ అని అన్నారు.

మరోవైపు కేంద్రంలో బీజేపీ తిరిగి అధికారంలోకి వస్తే తొలుత యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ను గద్దె దించుతారని, ఆ తర్వాత అమిత్ షాను దేశానికి ప్రధానిని చేస్తారని కేజ్రీవాల్‌ తెలిపారు. ‘అమిత్ షా కోసం ప్రధాని మోదీ ఓట్లు అడుగుతున్నారు. మోదీ హామీలను అమిత్ షా నెరవేరుస్తారా?, మోదీకి గ్యారెంటీ ఎవరు అందిస్తారు? మీ హామీలను అమిత్ షా నెరవేరుస్తారా?’ అని ప్రశ్నించారు. బీజేపీ ఓటర్లు మోదీకి ఓటు వేయబోరని, అమిత్ షాకు ఓటు వేయబోతున్నారన్నది వారు అర్థం చేసుకోవాలని కేజ్రీవాల్ అన్నారు.

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal says "…These people ask the INDIA alliance who will be their Prime Minister. I ask BJP who will be your Prime Minister? PM Modi is turning 75, on 17th September. He made a rule that leaders in the party would retire after 75 years…LK Advani,… pic.twitter.com/P1qYOl7hIt

— ANI (@ANI) May 11, 2024