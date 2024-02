February 15, 2024 / 11:53 AM IST

IND vs ENG 3rd Test : మూడో టెస్టులో రోహిత్ శ‌ర్మ‌(52 నాటౌట్ : 74 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు) కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్‌తో జ‌ట్టును ఆదుకున్నాడు. ఒత్తిడిలోనూ క్రీజులో పాతుకుపోయి హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదాడు. ఇంగ్లండ్ పేస‌ర్లు మార్క్ వుడ్, జేమ్స్ అండ‌ర్సన్ నిప్పులు చెరుగుతున్నా.. ప‌ట్టుద‌ల‌గా క్రీజులో నిల‌బ‌డి హాఫ్ సెంచ‌రీ సాధించాడు.

టామ్ హ‌ర్ట్లే బౌలింగ్‌లో రెండు ప‌రుగులు తీసిన హిట్‌మ్యాన్ కెరీర్‌లో 17వ అర్ధ శ‌త‌కం న‌మోదు చేశాడు. నాలుగో వికెట్‌కు ర‌వీంద్ర జ‌డేజా(24 నాటౌట్) క‌లిసి 60 ప‌రుగులు జోడించాడు. దాంతో, టీమిండియా లంచ్ స‌మ‌యానికి మూడు వికెట్ల న‌ష్టానికి 93 ప‌రుగులు చేసింది.

