SK23 | క్రేజీ కాంబో.. మురుగదాస్ దర్శకత్వంలో శివ కార్తికేయన్.. షూటింగ్ ప్రారంభం

February 15, 2024 / 11:43 AM IST

AR Murugadoss | తమిళ స్టార్ ద‌ర్శ‌కుడు మురుగదాస్ (AR Murugadoss) గురించి పెద్ద‌గా ప‌రిచయం అక్క‌ర్లేదు. తన కెరియర్‌లో ఎన్నో అద్భుత చిత్రాలను తెరకెక్కించాడు. ఆయన ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన గజిని, తుపాకీ, కత్తి లాంటి సినిమాలు అయితే కోలీవుడ్ ఇండ‌స్ట్రీ హిట్లుగా నిలిచాయి. ఇక తెలుగులో చిరంజీవితో స్టాలిన్.. మహేష్ బాబుతో స్పైడర్ మూవీని తెరకెక్కించారు. హిందీలో కూడా మిస్ట‌ర్ ఫ‌ర్‌ఫెక్ట్ అమీర్ ఖాన్‌తో గజిన్ రీమేక్ చేశారు. ఇక చాలా రోజులుగా డైరెక్ష‌న్‌కు దూరంగా ఉంటున్న మురుగదాస్ తాజాగా ఒక ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేసిన విష‌యం తెలిసిందే.

కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో శివ కార్తికేయన్‌తో ఓ పాన్ ఇండియా సినిమా చేయ‌బోతున్నాడు మురుగుదాస్. ఎస్‌కే23 అని వ‌స్తున్న ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడెప్పుడు సెట్స్‌ మీదకు వెళ్తుందా అని శివ కార్తికేయన్‌ అభిమానులతో పాటు ప్రేక్షకులు కూడా ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. కాగా గురువారం ఈ సినిమా షూటింగ్‌ చెన్నైలో లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. ఇక అవుట్‌ అండ్‌ అవుట్‌ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కన్నన్న‌ట్లు స‌మాచారం.

Very happy to have these amazing and talented people on board. Together, something special on your way🎉@Siva_Kartikeyan @rukminitweets@anirudhofficial @dhilipaction @SudeepElamon @sreekar_prasad #ArunVenjaramoodu@teamaimpr pic.twitter.com/WFYhi2DPAx

— A.R.Murugadoss (@ARMurugadoss) February 15, 2024