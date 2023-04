April 24, 2023 / 04:58 PM IST

ముంబై : డ్ర‌గ్స్‌, గోల్డ్ స్మ‌గ్లింగ్‌తో చెల‌రేగుతున్న అక్ర‌మార్కులు చివ‌ర‌కు నోరులేని జీవాల‌నూ విడిచిపెట్ట‌డం లేదు. మ‌హారాష్ట్ర‌లోని ర‌త్న‌గిరి తీరం నుంచి 3500 గొర్రెలు, మేక‌ల‌ను విదేశాల‌కు అక్ర‌మంగా త‌ర‌లిస్తున్న బోట్‌ను పుణే క‌స్ట‌మ్స్ అధికారులు, కోస్ట్‌గార్డ్ సిబ్బందితో క‌లిసి స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

Maharashtra | Pune Customs along with Indian Coast Guard foiled an attempt to illegally export 3500 livestock (Goats & Sheep) off Ratnagiri coast in guise of coastal cargo for supply to Gujarat. The livestock was being exported to Dubai from Vijaydurg Port, Maharashtra. Further… pic.twitter.com/oTMH0AteEa

