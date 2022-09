September 22, 2022 / 09:11 AM IST

న్యూఢిల్లీ: పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా (పీఎఫ్‌ఐ) కార్యకలాపాలపై జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్‌ఐఏ) దేశవ్యాప్తంగా సోదాలు నిర్వహిస్తున్నది. కేరళ, ఉత్తరప్రదేశ్‌, తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్‌, తెలంగాణ సహా దేశవ్యాప్తంగా పది రాష్ట్రాల్లో గురువారం తెల్లవారుజాము నుంచి దాడులు నిర్వహిస్తున్నది. ఎన్‌ఐఏ, ఈడీ అధికారులు సంయుక్తంగా ఏకకాలంలో 40కిపైగా ప్రాంతాల్లో ఆపరేషన్‌ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ దాడుల్లో వివిధ నేరాలతో సంబంధాలున్న 100 మంది పీఎఫ్ఐ కార్యకర్తలను అరెస్ట్‌ చేశారు.

ఉగ్రవాద సంస్థలకు నిధులు సమకూర్చడంతోపాటు శిక్షణ శిబిరాలు నిర్వహణ, ప్రజలను ఉగ్రవాద సంస్థల్లో చేరేలా ప్రోత్సహిస్తున్నారనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 200 మందికిపైగా ఎన్‌ఐఏ అధికారులు దేశవ్యాప్తంగా పీఎఫ్ఐ కార్యాలయాలు, పలువురు కార్యకర్తల ఇండ్లలో సోదాలు జరుపుతున్నారు.

రెండురోజుల క్రితం నిజామాబాద్‌, ఆదిలాబాద్‌, నిర్మల్‌ జిల్లాల్లో దాడులు నిర్వహించిన ఎన్‌ఐఏ తాజాగా హైదరాబాద్‌, కరీంనగర్‌లో సోదాలు చేపట్టింది. హైదరాబాద్‌లోని చాంద్రాయణగుట్టలోని పీఎఫ్‌ఐ కార్యాలయంలో తనిఖీలు చేశారు. దీంతోపాటు ఎల్బీనగర్‌, ఆటోనగర్‌లోని ఓ ఇంట్లో దాడులు చేసినట్లు తెలుస్తున్నది. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని గుంటూరు, నెల్లూరు, కర్నూలులోని ఓల్డ్‌ సిటీ కడకపురలో సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు.

Tamil Nadu | NIA searches PFI office bearer houses at several places in Tamil Nadu including Coimbatore, Cuddalore, Ramnad, Dindugal, Theni and Thenkasi. Searches also being conducted at the Chennai PFI State Head office at Purasawakkam. https://t.co/ofDeGm4PLH

— ANI (@ANI) September 22, 2022