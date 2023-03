March 6, 2023 / 04:24 PM IST

సిమ్లా : హిమాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్‌లోని స్పిటి లోయ‌లో రెండు చిన్నారి చిరుత‌లు త‌ల్లితో క‌లిసి సంచ‌రిస్తున్న వీడియోను (Viral Video) ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి ప‌ర్వీన్ క‌శ్వ‌న్ షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోను లోయ‌లోని కిబ‌ర్ గ్రామంలో ఐఆర్ఎస్ అధికారి అంకుర్ ర‌ప్రియ కెమెరాలో రికార్డు చేశారు.

The ghost of the mountains. A snow #leopard family captured by good friend @irsankurrapria. They are one of the most agile hunters on #earth. pic.twitter.com/ylFhmw5DvN

