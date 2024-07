July 15, 2024 / 09:00 PM IST

Harbhajan Singh : భార‌త మాజీ స్పిన్న‌ర్ హ‌ర్భ‌జ‌న్ సింగ్ (Harbhajan Singh) దేశ ప్ర‌జ‌ల‌కు క్ష‌మాప‌ణ‌లు చెప్పాడు. ‘తౌబా.. తౌబా’ పేరుతో తాను పెట్టిన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్‌లో దివ్యాంగుల‌ను అవ‌మాన‌ప‌రచ‌లేద‌ని, త‌న‌కు అంద‌రి ప‌ట్ల గౌర‌వం ఉంద‌ని భ‌జ్జీ వివ‌ర‌ణ ఇచ్చాడు. అస‌లేం జ‌రిగిందంటే.. ?

ఆదివారం జ‌రిగిన వ‌ర‌ల్డ్ చాంపియ‌న్‌షిప్ ఆఫ్ లెజెండ్స్ (WCL) లీగ్ ఫైన‌ల్లో ఇండియా చాంపియ‌న్స్ (India Champions) జ‌ట్టు పాకిస్థాన్ చాంపియ‌న్స్‌పై విజ‌యం సాధించింది. ట్రోఫీ అందుకున్న‌ అనంత‌రం కెప్టెన్ యువ‌రాజ్ సింగ్, సురేశ్ రైనాల‌తో క‌లిసి హ‌ర్భ‌జ‌న్ విక్ట‌రీ సెలబ్రేష‌న్ చేసుకున్నాడు. అంత‌టితో ఆగ‌కుండా దివ్యాంగుల మాదిరిగా న‌డుస్తూ ‘తౌబా.. తౌబా’ అనే రీల్ చేసి ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్ చేశాడు. అయితే.. ఈ వీడియో కాస్త మిస్ ఫైర్ అయింది. పారా అథ్లెట్ మాన‌సి జోషి (Manasi Joshi) ‘దివ్యాంగులంటే మీకు అంత చుల‌క‌నా?’ అంటూ మండిప‌డింది.

‘స్టార్లు అయిన మీరు మ‌రింత బాధ్య‌త‌గా ఉండాలి. ద‌య‌చేసి దివ్యాంగులను అనుక‌రించ‌కండి. అదేమీ న‌వ్వుకునే వ్య‌వ‌హారం కాదు’ అని భ‌జ్జీపై విమ‌ర్శ‌లు గుప్పించింది. దాంతో, త‌న పోస్ట్‌ను చాలామంది త‌ప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారన్న‌ హ‌ర్భ‌జ‌న్ ఎక్స్ వేదిక‌గా అంద‌రికీ ‘సారీ’ చెప్పాడు.



‘సోష‌ల్ మీడియాలో మా ‘తౌబా – తౌబా’ సెల‌బ్రేష‌న్ గురించి ఫిర్యాదు చేస్తున్న ప్ర‌తి ఒక్క‌రికీ ఒక్క‌టి చెప్పాల‌నుకుంటున్నా. 15 రోజులు విరామం లేకుండా క్రికెట్ ఆడాక మా శ‌రీరం తీరు ఎలా ఉంటుంది? ఒళ్లు నొప్పులు ఎలా ఉంటాయో చెప్ప‌డానికే ఆ రీల్ చేశాం. అంతేత‌ప్ప ఏ ఒక్క‌రినీ బాధ పెట్టడం, అవ‌మాన‌ప‌ర‌చ‌డం మా ఉద్దేశం కాదు. అయినా మేము త‌ప్పు చేశామని ప్ర‌జ‌లు అనుకుంటే నా త‌ర‌ఫున అంద‌రికీ సారీ చెప్తున్నా. ద‌య‌చేసి ఈ విష‌యాన్ని ఇక్క‌డితో వ‌దిలేసి మందుకెళ్ధాం. అంద‌రూ ఆరోగ్యంగా, సంతోషంగా ఉండండి. మీ అంద‌రికీ నా ప్రేమ తెలియ‌జేస్తున్నా’ అంటూ హ‌ర్భ‌జ‌న్ పెద్ద వివ‌ర‌ణే ఇచ్చుకున్నాడు.

వ‌ర‌ల్డ్ చాంపియ‌న్‌షిప్ ఆఫ్ లెజెండ్స్ లీగ్‌లో భార‌త చాంపియ‌న్స్ (India Champions) జ‌ట్టు విజేత‌గా నిలిచింది. తెలుగు ఆట‌గాడు అంబ‌టి రాయుడు (50) పాకిస్థాన్ చాంపియ‌న్స్ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికేయ‌గా భారీ విజ‌యంతో ట్రోఫీని ముద్దాడింది.

We are the champions. pic.twitter.com/U36sygAxtw

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) July 13, 2024