July 15, 2024 / 07:59 PM IST

Anjaneri Fort : మహారాష్ట్ర నాసిక్‌ సమీపంలోని అంజనేరి కోటలో భారీ వర్షాలతో చిక్కుకుపోయిన దాదాపు 200 మంది టూరిస్టులను సహాయ సిబ్బంది రక్షించారు. ఆరు గంటల పాటు సుదీర్ఘంగా సాగిన రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌లో పర్యాటకులు క్షేమంగా బయటపడటంతో అందరూ ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. మరోవైపు మహారాష్ట్ర రాజధాని, దేశ వాణిజ్య రాజధాని ముంబైని మళ్లీ భారీ వర్షాలు ముంచెత్తాయి. శనివారం నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలతో నగరం తడిసిముద్దయింది.

#WATCH | Nashik, Maharashtra: Around 200 tourists stranded at the Anjaneri Fort after heavy rains were rescued after a six-hour-long rescue operation yesterday pic.twitter.com/9Q1gY0WKjB

— ANI (@ANI) July 15, 2024