June 15, 2023 / 05:40 PM IST

Pawan kalyan | పవన్‌ కళ్యాణ్‌ ఇప్పుడు చేతినిండా సినిమాలతో ఫుల్‌ బిజీగా గడిపేస్తున్నాడు. కానీ పవర్‌స్టార్‌ ఫ్యాన్స్‌ ఫోకస్‌ మొత్తం ఇప్పుడు ఒక్క సినిమాపైనే ఉంది. అదే సుజీత్‌ డైరెక్షన్‌లో వస్తున్న ఓజీ. ఒరిజినల్‌ గ్యాంగ్‌ స్టార్‌ క్యాప్షన్‌తో వస్తున్న ఈ సినిమాపై మొదట్నుంచి ఫ్యాన్స్‌లో ఒక ఇంట్రెస్ట్‌ క్రియేట్‌ చేసింది. ఒక ప్రీలుక్‌ పోస్టర్‌తోనే ఈ సినిమా సోషల్‌ మీడియాను షేక్‌ చేసిందంటే ఈ సినిమాకు ఉన్న రేంజ్‌ ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా చిత్రీకరణ శరవేగంగా జరుగుతోంది. దీంతో నటీనటులు కూడా ఒక్కొక్కరుగా షూటింగ్‌లో జాయిన్‌ అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ సినిమా మెయిన్‌ విలన్‌ కూడా ఇప్పుడు సెట్‌లో అడుగుపెట్టాడు. ఇదే విషయాన్ని చిత్ర యూనిట్‌ తెలియజేసింది.

బాలీవుడ్‌ హీరో ఇమ్రాన్‌ హష్మి ఈ సినిమాలో విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. ఇదే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ తాజాగా ఒక ట్వీట్‌ చేసింది. పవన్‌ కళ్యాణ్‌ సినిమాతో ఇమ్రాన్‌ హష్మి తొలిసారిగా టాలీవుడ్‌లో అడుగుపెడుతున్నాడు. బాలీవుడ్‌లో రొమాంటిక్‌ హీరోగా పేరున్న ఇమ్రాన్‌ హష్మికి విలన్‌గా ఇది రెండో సినిమా. బాలీవుడ్‌ కండలవీరుడు సల్మాన్‌ ఖాన్‌ నటిస్తున్న టైగర్‌ 3లో ఇమ్రాన్‌ విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. ఇక ఓజీ సినిమా విషయానికొస్తే విక్రమ్‌, మాస్టర్‌ సినిమాల్లో విలన్‌గా నటించిన క్రేజీ యాక్టర్‌ అర్జున్‌ దాస్‌ ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. అతను కూడా రీసెంట్‌గానే సినిమా షూటింగ్‌లో జాయిన్‌ అయ్యాడు. అతనికంటే ముందు కోలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ విశాల్‌ వదిన శ్రియా రెడ్డి కూడా ఈ సినిమాలో ముఖ్య పాత్రలో నటిస్తున్నది.

When we have the #OG, we should also have a badass who is powerful and striking… 🔥🔥🤙🏻

Presenting you all, the nemesis @EmraanHashmi! #FireStormIsComing 🔥#TheyCallHimOG 💥 pic.twitter.com/CmBBTFvSdR

— DVV Entertainment (@DVVMovies) June 15, 2023