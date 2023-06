June 14, 2023 / 07:57 PM IST

Rashmika Mandanna | ఛలో, గీత గోవిందం సినిమాలతో తెలుగులో సూపర్ ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నా (Rashmika Mandanna). ఆ తర్వాత అల్లు అర్జున్‌-సుకుమార్‌ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ పుష్ప.. ది రైజ్‌తో ఇండియావైడ్‌గా మంచి పాపులారిటీ సొంతం చేసుకుంది. హిందీ, మలయాళం, కన్నడలో బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తూ బిజీయెస్ట్‌ హీరోయిన్‌గా మారిపోయిన ఈ భామ సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటుందని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఎప్పటికప్పుడు ఏదో ఒక పోస్ట్‌తో ఫాలోవర్లను పలుకరిస్తుంటుంది.

ఈ నేషనల్ క్రష్‌ తాజాగా యూరప్‌ మోస్ట్ పాపులర్‌ స్టైల్‌ మ్యాగజైన్‌ భారతీయ ఎడిషన్‌ గ్రేజియా కవర్‌పేజీ (Grazia India)పై మెరిసింది. డిఫరెంట్ కాస్ట్యూమ్స్‌లో హొయలుపోతూ కెమెరాకు స్టన్నింగ్‌ ఫోజులిచ్చింది. ఈ అరుదైన అవకాశం రావడం పట్ల సంతోషంలో ఎగిరిగంతేస్తోంది రష్మిక. నేను కొన్ని సార్లు కూర్చుని ఇదంతా ఎలా జరిగింది.. నేను ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాను.. ఇదంతా ఎలా సాధ్యమైందనిపిస్తోంది. గ్రేజియా కవర్‌ గాళ్‌ కావడం చాలా ప్రత్యేకం.. ధన్యవాదాలు.. నిజంగా కృతజ్ఞతతో..అంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడీ ట్వీట్‌తోపాటు ఫొటోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

రష్మిక ప్రస్తుతం తెలుగులో పుష్ప సీక్వెల్‌ పుష్ప.. ది రూల్‌ (Pushpa 2: The Rule)లో నటిస్తోంది. దీంతోపాటు రెయిన్‌ బోలో లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. మరోవైపు సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో బాలీవుడ్ యాక్టర్ రణ్ బీర్ కపూర్ టైటిల్ రోల్ పోషిస్తున్న యానిమల్‌లో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

I sometimes sit and wonder how did all of this happen.. how did I get here.. how is this all possible.. truly grateful.. 🌻

being a cover girl for Grazia was special. 🫶🏻

Thankyou. 🤍 @GraziaIndia pic.twitter.com/dKp5KpoPCp

