February 4, 2024 / 10:14 AM IST

IND vs ENG 2nd Test : వైజాగ్ టెస్టులో తొలి రెండు రోజులు ప‌ట్టు బిగించిన భార‌త్.. మూడో రోజు క‌ష్టాల్లో ప‌డింది. ఇంగ్లండ్ వెట‌ర‌న్ జేమ్స్ అండ‌ర్స‌న్(James Anderson) తొలి సెష‌న్‌లోనే య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్‌(17), రోహిత్ శ‌ర్మ‌(13)ల‌ను ఔట్ చేశాడు. రోహిత్‌ను బౌల్డ్ చేసిన జిమ్మీ.. మ‌రుస‌టి ఓవ‌ర్లో సూప‌ర్ డెలివరీతో డ‌బుల్ సెంచ‌రీ వీరుడు య‌శ‌స్వీని బోల్తా కొట్టించాడు.

దాంతో, భార‌త్ ఒక్క ప‌రుగు వ్య‌వ‌ధిలోనే ఓపెన‌ర్ల‌ను కోల్పోయింది. ప్ర‌స్తుతం శుభ్‌మ‌న్ గిల్(6), శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్‌(6) క్రీజులో ఉన్నారు. 14 ఓవ‌ర్లు ముగిసేస‌రికి టీమిండియా స్కోర్.. 42/2 . రోహిత్ సేన ప్రస్తుతానికి 185 ప‌రుగుల‌ ఆధిక్యంలో ఉంది.

James Anderson has both openers now, as Jaiswal edges to Root in the slips #INDvENG

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 4, 2024