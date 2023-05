May 11, 2023 / 04:25 PM IST

మెల్‌బోర్న్ : అడ‌విలో చిక్కుకున్న ఆస్ట్రేలియ‌న్ మ‌హిళ (Viral Video) కేవ‌లం వైన్‌, స్వీట్స్‌తో అయిదు రోజులు గ‌డిపిన ఉదంతం వెలుగుచూసింది. విక్టోరియా స్టేట్‌లో ఓ పొద మీదుగా లిలియ‌న్ ప్ర‌యాణిస్తుండ‌గా ఆమె కారు డెడ్ ఎండ్‌ను ఢీ కొంది. ఆపై ఆమె వాహ‌నం మ‌ట్టిలో కూరుకుపోయింది. దీంతో ఆమె ముందుకు పోలేక ఆపై ఆరోగ్య స‌మ‌స్య‌ల‌తో ఎక్కువ దూరం న‌డిచే ప‌రిస్ధితి లేదు.

See the moment Air Wing located a woman, who was missing for five days in dense bushland.

Yesterday afternoon, Air Wing were conducting a sweep of the hilly terrain when they spotted Lillian’s car at the end of a dirt road in the Mitta Mitta bushland.

