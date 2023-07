July 4, 2023 / 06:21 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ఢిల్లీ మెట్రోలో ప్ర‌యాణీకుల చేష్ట‌లు, అక్క‌డ చోటుచేసుకునే వింత పోక‌డ‌లకు సంబంధించిన వీడియోలు (Viral Video) త‌ర‌చూ సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారుతున్నాయి. లేటెస్ట్ వీడియోలో ఢిల్లీ మెట్రోలో ఓ మ‌హిళ త‌న ప‌క్క‌న నిలుచున్న తోటి ప్ర‌యాణీకుడిపై అరుస్తూ చెంప‌పై కొట్టడం క‌నిపిస్తుంది. ఘ‌ర్ కే క‌లేష్ అనే ట్విట్ట‌ర్ ఖాతా ఈ వీడియోను సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేయ‌గా 67,000 వ్యూస్ ల‌భించాయి.

ఈ వీడియోలో మ‌హిళ త‌న ప‌క్క‌న నిల్చున్న వ్య‌క్తిపై కేక‌లు వేయడం చూడొచ్చు. ఘ‌ర్ష‌ణ‌కు కార‌ణ‌మేంట‌నే వివ‌రాలు స్ప‌ష్టంగా వెల్ల‌డికాలేదు. స‌ద‌రు వ్య‌క్తిపై ఆగ్ర‌హంతో కేక‌లు వేసిన మ‌హిళ ఓ ద‌శ‌లో స‌హ‌నం కోల్పోయి చేయి చేసుకుంటుంది.

Kalesh b/w a guy and a Girl Inside “Delhi Metro) – Girl slaps him too hard just think if it was vice-versa😀 pic.twitter.com/Y0RiKeYWem

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 3, 2023