ముంబై: కాంగ్రెస్ పార్టీకి రెబల్‌ అభ్యర్థి మద్దతిచ్చారు. దీంతో లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో 99 సీట్లు గెలిచిన కాంగ్రెస్‌ బలం 100కు చేరింది. (Maharashtra Rebel’s Return) మహారాష్ట్ర మాజీ సీఎం వసంతదాదా పాటిల్ మనవడు, విశాల్ పాటిల్ లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో సాంగ్లీ స్థానం నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు. బీజేపీ అభ్యర్థి సంజయ్‌కాక పాటిల్‌పై విజయం సాధించారు.

కాగా, ప్రతిపక్షాల కూటమి మహారాష్ట్ర వికాస్ అఘాడి (ఎంవీఏ) మధ్య సీట్ల భాగస్వామ్య ఒప్పందంలో శివసేన (యూబీటీ)కి సాంగ్లీ పార్లమెంటరీ స్థానాన్ని కేటాయించారు. దీంతో కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి చెందిన విశాల్ పాటిల్‌ తిరుగుబాటు చేశారు. సాంగ్లీ పార్లమెంటరీ స్థానంలో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు.

మరోవైపు లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో విశాల్ పాటిల్ విజయానికి కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అంతర్గతంగా మద్దతిచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ రెబల్ అభ్యర్థిగా గెలిచిన ఆయన గురువారం పార్టీకి పూర్తి మద్దతు ప్రకటించారు.

కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే కూడా పార్టీకి విశాల్ పాటిల్ మద్దతును స్వాగతించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్‌లో ట్వీట్‌ చేశారు. దీంతో లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో 99 సీట్లు సాధించిన కాంగ్రెస్‌ బలం 100కు చేరినట్లయ్యింది.

