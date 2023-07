July 6, 2023 / 03:30 PM IST

పాట్నా: ఆర్జేడీ నేత లాలూ ప్ర‌సాద్ యాద‌వ్(Lalu Prasad Yadav) కీల‌క వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. దేశానికి ప్ర‌ధాని ఎవ‌రైనా.. వాళ్లు క‌చ్చితంగా భార్య‌తో ఉండాల‌ని ఆయ‌న అన్నారు. భార్య లేకుండా ప్ర‌ధాని కార్యాల‌యంలో నివాసం చేయ‌డం స‌రికాదు అని ఆయ‌న తెలిపారు. ఎట్టిప‌రిస్థితుల్లోనైనా ఈ నియ‌మాన్ని త‌ప్ప‌వ‌ద్దు అన్న అభిప్రాయాన్ని ఆయ‌న వ్య‌క్తం చేశారు. రాబోయే పార్ల‌మెంట్ ఎన్నిక‌ల కోసం ప్ర‌తిప‌క్షాలు అన్నీ ఏకం అయిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ప్ర‌తిప‌క్షానికి ప్ర‌ధాని అభ్య‌ర్థి ఎవ‌ర‌న్న దానిపై క్లారిటీ లేదు. ఈ నేప‌థ్యంలో మీడియా లాలూను ప్ర‌శ్నించింది. దానికి స్పందిస్తూ ఆయ‌న ఈ వ్యాఖ్య‌లు చేశారు.

#WATCH | When asked about the PM face from Opposition & his earlier advice to Rahul Gandhi to get married, RJD chief Lalu Prasad Yadav says, "Whoever becomes the PM should not be without a wife. Staying at PM residence without a wife is wrong. This should be done away with..,"… pic.twitter.com/uh0dnzyoJk

— ANI (@ANI) July 6, 2023